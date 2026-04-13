Eskişehir’de bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Eskişehir'de kendisinden 7 gündür haber alınamayan Halil İbrahim Lökçü, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yakınlarının eve girerek hareketsiz halde bulduğu Lökçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, ölümü şüpheli olarak değerlendirdi
Eskişehir’de yakınlarının haber alamadığı Halil İbrahim Lökçü (32) yalnız oturduğu evde ölü bulundu. Lökçü’nün şüpheli görülen ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
1 HAFTADIR HABER YOKTU
DHA'daki habere göre kaza; Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. 3 katlı binanın 2’nci katında yalnız oturan Halil İbrahim Lökçü’nün yakınları, kendisinden 7 gün haber alamadı.
HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU
İkameti kontrole gelen yakınları, kendilerinde bulunan anahtarla içeri girdiklerinde, Lökçü’yü hareketsiz yatarken buldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan incelemede Halil İbrahim Lökçü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Lökçü’nün ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Lökçü’nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.