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        Haberler Gündem Eskişehir´de Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel, gondollarla fener alayı

        Eskişehir´de Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel, gondollarla fener alayı

        Eskişehir'de, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümü nedeniyle Porsuk Çayı´nda gondollarla fener alayı düzenlendi. Binlerce Eskişehirli çay kıyısında, alayı Türk bayraklarıyla karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:43 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:43
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı´nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen fener alayında binlerce Eskişehirli, gondolların gelişini çalınan marşlar eşliğinde bekledi. Fener alayı Köprübaşı mevkisinden başlarken, çay kıyısında bekleyenler ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, gondolundan halkın bayramını ve fener halayını kutlarken, gondol ve teknelerden yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu.

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        Etkinlikler kapsamında ışık gösterisi ile fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı üzerinde flyboard gösteri yapıldı. Gökyüzü atılan havai fişekler aydınlandı.

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