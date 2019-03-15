Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Altınordu’ya 4-2'lik skorla mağlup oldu. Kırmızı-Siyahlılar üst üste 3. kez kaybederken galibiyet hasreti 5 haftaya yükseldi. Altınordu ise art arda ikinci defa kazandı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Milinkovic’in sol kanattan çevirdiği topta İbrahim Sissokko net bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0
24. dakikada Kerim Alıcı’nın sağ çaprazda çizgiden çevirdiği topta penaltı noktasının üzerinden vuruşunu yapan Okan Derici durumu eşitledi. 1-1
43. dakikada Marko Milinkovic sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Vuruş açısı ararken son anda Altınordu savunmasının müdahalesiyle top tehlikeli alandan uzaklaştırıldı.
45. dakikada Serdar Deliktaş, atılan şut sonrası Eskişehirspor kalecisi Ekrem’den dönen topu tamamlayarak takımını öne geçirdi. 1-2
67. dakikada Serdar Deliktaş’ın pasında defansın arkasına sarkan Hüseyin Üner, Eskişehirspor kalecisi Ekrem’i de geçerek topu boş kaleye gönderdi. 1-3
70. dakikada yine Serdar Deliktaş’ın pasında Kerim Alıcı önde yakalanan Eskişehirspor savunmasının arkasına sızarak farkı açtı. 1-4
77. dakikada Hakan Aslantaş’ın açtığı ortaya İbrahim Halil kafa vuruşunu yaptı. Kaleci son anda müdahale ederek topu çıkarttı. Dönen topu yine İbrahim Halil tamamladı. 2-4
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Erkan Akbulut
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Dk. 73 İbrahim Halil Öner), Hakan Aslantaş, Erdal Akdarı, Berkay Dabanlı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Kamal Issah, Mehmet Özcan, Alperen Kocabaş, (Dk. 58 Mete Kaan Demir), Milinkovic, Furgan Polat (Dk. 46 Emre Güral)
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar (Dk. 63 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert, Anıl Koç, Serdar Deliktaş (Dk. 90 Enes Kubat), Ali Yaşar, Okan Derici (Dk. 61 Berkay Samancı)
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