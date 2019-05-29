Taş, Esstore'da düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'u daha iyi yerlere getirmek için aday olduğunu belirterek, listesinde yer alan isimlerle siyah-kırmızılı kulüp için çalışacaklarını söyledi.

Yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda kendisinin dışında bir aday daha olmasını isteyen Taş, şöyle konuştu:

"Tek adaylı genel kurulun heyecanı olmaz. Her şeyin hayırlısı olsun. Yönetime gelirsek ilk hedefimiz mevcut futbolcuların maaşların ve primlerini ödeyerek kadromuzu elde tutmaktır. Bütün futbolcularımız bizi bekliyor. Eksiklerimiz olsa da iyi bir kadromuz var. Hiçbir futbolcuyu da satmak istemiyoruz. Başkan olursak cuma gününden itibaren sözlerimizi yerine getireceğiz. Zoru seven bir kişiliğe sahibim. Camia neyi hedefliyorsa, bizim amacımız o olacak. Teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile oturup konuşacağız. Onun kulüpte çok emeği var. Eskişehirspor'u kimseye avuç açmayacak bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Kulüp yöneticiliğini Eskişehirspor taraftarı olarak yapıyoruz."

Taş, yarın Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurula bütün Eskişehirspor sevdalılarını beklediklerini sözlerine ekledi.