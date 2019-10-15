Eslem Sena Yurt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Magazinseverler tarafından araştırılıyor. MasterChef Türkiye yarışmasında tanıdığımız Eslem Sena Yurt'un Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın evlerinde aşçı olarak işe başladığı ortaya çıktı.

ESLEM SENA YURT KİMDİR?

MasterChef programın genç isimlerinden Eslem Sena Yurt 1998 doğumludur. Nişantaşı Üniversitesi mezunu ve mesleği aşçılık olan genç yarışmacı, başarılı performansıyla yarışmada dikkat çekmişti. Eslem aynı zamanda yarışmada en sivri dilli isim olarka tanınıyordu.