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Esnaf kira (hibe) yardımı ödemeleri başladı! Son dakika: Cumhurbaşkanı'ndan esnafa destek ödemesi müjdesi!

Covid-19 salgını sebebiyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalan milyonlarca esnaf, kira destek ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyordu. vatandaşın gündeminde. Esnafa kira destek ödemeleri başvuruları 11 Ocak'ta sona ermişti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira desteklerinin ödenmeye başladığını duyurdu. Esnaf kira (hibe) yardımı ödemeleri ne kadar? Cumhurbaşkanı'ndan esnafa destek ödemesi müjdesi!

Esnaf kira (hibe) yardımı ödemeleri başladı! Son dakika: Cumhurbaşkanı'ndan esnafa destek ödemesi müjdesi!

Korona virüsle mücadele kapsamında aylarca kapılarını kapatmak zorunda kalan işletmeler için Esnafa kira destek ödemeleri başvuruları 11 Ocak'ta tamamlanmıştı. İlk aşamada taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü gibi meslek gruplarına sağlanacak ödeneğin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Ticaret Bakanı esnafa kira (hibe) desteği ödemelerinin başladığını duyurdu. Esnafa kira yardımı ve hibe desteği ödemeleri ile ilgili tüm detaylar…

ESNAFA KİRA (HİBE) DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başladıklarını hatırlatarak, "Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ESNAFA KİRA YARDIMI VE HİBE DESTEĞİ (GELİR KAYBI) ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Gelen açıklamaya göre; gelir kaybı olarak da ifade edilen 1000 TL hibe desteği ödemeleri üç aylık süreyle gerçekleştirilecek. Öte yandan iş yerlerinin büyük şehirlerde bulunduğu yerlerde 750, diğer şehirlerde ise 500 TL'lik kira yardımı yapılacak ve bu ödemeler de yine 3 ay boyunca sürecek.

ESNAFA HİBE KİRA DESTEĞİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.

Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.

Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ESNAFA DESTEK ÖDEMESİ MÜJDESİ

AK Parti grup toplantısında konuşan Recep Tayyip Erdoğan:

"Esnaflarımızı yalnız bırakmadık. Bu konuyla ilgili, bizi izleyen kardeşlerime sesleniyorum; yalnız bırakmayacağız. 3 ay süreyle aylık bin lira, kira desteği yapmaya devam ediyoruz. Vergileri geçtiğimiz günlerde tekrar erteledik. Halk Bank tarafından kullandırılan faiz destekli kredilerin bu yılın ilk 6 aylık taksitlerini ötelendiğini açıkladık.

Cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan esnafa cironun yüzde 3'ü kadar destek ödemesi

Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum; lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan 3 milyon lira cirosu altında olan esnafa destek ödemesi yapacağız. Cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere cironun yüzde 3'ü kadar destek ödemesi yapacağız.

Değişimin ve gelişimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz hukuki ve ekonomik reformlarımız büyük ölçüde şekillendi. Dün MYK'da bu konuyu tartışmaya açtık. Kısa zamanda bunu kamuoyunun bilgisi ve takdirine sunacağız. Yatırımları yakından takip ediyoruz. Önceliği bitme aşamasına ve bitme aşamasına gelenlere vererek kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanma gayretindeyiz." dedi.

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