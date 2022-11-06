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Haberler Gündem 3. Sayfa Esnafı haraca bağlayan "Atariciler çetesi" çökertildi
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Adana'da esnafı kâbusu olan "Atariciler çetesi" çökertildi

Adana'da kendilerini "Atariciler çetesi" olarak adlandıran silahlı suç örgütü operasyonla çökertildi. Örgüt üyelerinin, mahalledeki esnafı silahla tehdit edip haraca bağladıkları, para vermeyi reddedenleri de dövüp, iş yerlerini kurşunladıkları ortaya çıktı. Çeteye yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı

Esnafı haraca bağlayan
Esnafı haraca bağlayan "Atariciler çetesi" çökertildi
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DHA

Adana'da, kendilerine "Atariciler çetesi" diye adlandıran çete, polisin teknik ve fiziki takibinin ardından operasyonla çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "uyuşturucu madde ticareti", "silah ve mühimmat ticareti" suçlarına karıştığı belirlenen silahlı suç örgütünü tespit etti.

1990'LI YILLARDA ATARİ SALONU İŞLETMİŞLER

KOM ekipleri, 1990'lı yılların sonlarında atari salonu işlettikleri için kendilerini "Atariciler çetesi" olarak adlandırılan örgüte yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Polis, 25 Ekim'de şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılan evlerde arama yapan polis, 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

HARAÇ, UYUŞTURUCU MADDE SATIŞI

Örgütün, mahalle esnafını silahla tehdit edip haraca bağladıkları, para vermeyi reddedenleri de dövüp, iş yerlerini kurşunladıkları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, mahallede uyuşturucu madde satışı yaptıkları, çalıntı araçları alıp, parçaladıktan sonra sattıkları belirlendi.

DARP VE GASP

Mahalledeki oto tamircisi A.K.'nin, 15 Kasım 2021'de müşterisinin aracını denemek için sokakta ilerlediği sırada, yanlışlıkla örgüt üyesi bir kişinin koluna çarptığı, bunun üzerine de dayak yediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, söz konusu aracı duvara çarparak zarar verdikleri kaydedildi.

Öte yandan örgüt üyesi bir kişinin, 21 Aralık 2021'de fuhuş için anlaşıp, evine gittiği S.B.'nin altınlarını gasbettiği belirtildi.

ŞÜPHELİLERE TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hakimliğe çıkarılan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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