‘Kalıcı olacak!’ 0:00 / 0:00

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Pandemi sırasında uzaktan çalışma ve video iletişim çözümlerinin ekonomik etkilerini değerlendirmek için video konferans uygulaması Zoom ile Boston Consulting Group (BCG) 6 ülkeyi kapsayan “Video iletişimin Covid-19 krizine etkisi” adlı küresel bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmada, ekonomik durgunluk döneminde hangi endüstrilerin iletişim teknolojilerini kullanarak çalışma biçimlerini değiştirebildiği ve bunun sonucunda işlerinin devamlılığını ve hatta büyümesini sağlayabildiği ortaya çıktı.

Küresel bir sağlık krizi ve ekonomik bir durgunluk getiren Covid-19 salgını, dünyadaki tüm kurumların çalışma biçimlerini önemli ölçüde değiştirdi.

Her yapıdaki ve büyüklükteki kurumlar yeni ve benzersiz zorluklarla karşı karşıya kaldı. Sosyal mesafe önlemleri insanları evde kalmaya mecbur bırakırken, kuruluşlar işlerini sürdürmeye çalışırken video iletişim çözümlerine yöneldi. Geleneksel ve yüz yüze operasyonlar odağıyla çalışan eğitim ve sağlık hizmetleri gibi endüstrilerin çevik kalmak ve çalışmaya devam etmek için uzaktan çalışma ve video iletişim çözümlerini hızla benimsemeleri gerekti.

COVID-19 İLE 3 KAT ARTTI

Zoom ile BCG’nin hazırladğı raporun anket bölümü için video konferans kullanan işletmelerde tam zamanlı görev alan 5 bin 820 yöneticinin görüşleri alındı. Uzaktan çalışma ve video konferans çözümlerinin hem şimdi hem de gelecekte insanların çalışma şeklini nasıl etkilediğini incelemek için anket katılımcılardan şirket çalışanlarının ne kadarının 2019 ve 2020’de uzaktan çalıştığı ve 2022'de tamamen veya kısmen uzaktan çalışacakların sayısını tahmin etmeleri istendi. Yöneticilere aynı zamanda bu zamanlarda video konferans çözümleriyle çalışanların oranları da soruldu.

Rapordan öne çıkan bulgulara göre, Covid-19 salgını döneminde uzaktan çalışanların sayısı 2.5 ile 3 kat arasında artış gösterirken, video konferans çözümleri kullanan çalışanların sayısı ise benzer şekilde 2.4 ile 2.7 arasında arttı. Video konferans çözümleri kullanarak geçirilen süre ise 3 ile 5 kat artış yaşadı.

BAZILARI GERİ DÖNECEK AMA ÇOĞUNLUĞU...

KOBİ’ler Covid-19 döneminde küresel olarak uzaktan çalışanlarının sayısında 2.6 kat artışa şahit olurken, eğitim sektöründen ankete katılan şirketler video konferans çözümleri kullanımlarının 3.5 kat arttığını belirtti. Yöneticilerin yüzde 70’i salgından öncekine kıyasla esnek çalışma modellerine daha sıcak bakmaya başladı.

Esnek çalışma modellerini gelecekte desteklemeyi en çok planlayan ülkeler ise sırasıyla Hindistan (yüzde 92),ABD (yüzde 72) ve Almanya (yüzde 70) oldu. Öte yandan araştırmaya göre yöneticiler hibrit çalışma modellerinin kalıcı olduğu, çalışanların üçte birinden fazlasının salgın sonrasında da uzaktan çalışmaya devam edecekleri görüşünde.

Covid-19 salgını uzaktan çalışmayı bir zorunluluk haline getirirken, hibrit çalışma modellerinin salgın sonrasında da kalıcı olacağı görülüyor. Bazı çalışanlar pandemiden sonra ofise geri dönecek ancak geriye kalanların çoğu uzaktan veya hibrit çalışanlar olarak iş birliği yapmaya devam edecek.

YARISINDAN FAZLASI DEVAM EDECEK

Raporda, sağlık, eğitim, teknoloji ve profesyonel hizmetler sektörleri bazında trendlerin gelecekte nasıl devam edebileceğini konusunda ise şu öngörüler yer aldı:

- Sağlık Sektörü: Yüz yüze çalışan başlıca sektörlerinden başında gelen sağlık, salgın esnasında uzaktan çalışanların sayısında 2.4 kat artış yaşadı. Bu sektörde video konferans çözümlerini kullanarak çalışanların sayısı ise 2.6 kat arttı. Ankete katılan kurumların yüzde 80’i video konferans çözümlerinin salgın sonrasında da işleri için vazgeçilmez olacağını onayladı. Sağlık sektöründeki kurumların yüzde 67’si ise gelecekte kendini kanıtlamış bu çözümleri kullanarak daha esnek uzaktan çalışma modelleri uygulamayı planladıklarını belirtti.

- Eğitim Sektörü: Yüz yüze hizmet odaklı sektörlerden eğitim alanında, salgın esnasında uzaktan çalışanların sayısı 3.3 kat artış gösterdi. Video konferans çözümlerini kullananların sayısı ise 3.5 kat arttı. Kurumların yüzde 81’i video konferans çözümlerinin salgın sonrasında da işleri için vazgeçilmez olacağını onaylarken, yüzde 65’i ise gelecekte bu çözümleri kullanarak daha esnek uzaktan çalışma modelleri uygulamayı planladıklarını açıkladı.

- Teknoloji Sektörü: Teknoloji sektörü uzaktan çalışma ve video konferans çözümleri benimsemede başı çeken alanlardan bir diğeri oldu. Salgın esnasında uzaktan çalışanların sayısı 3.1 kat, video konferans çözümlerini kullananların sayısı ise 2.4 kat arttı. Ankete katılan kurumların yüzde 84’ü video konferans çözümlerinin salgın sonrasında da işleri için önemli bir rol oynayacağını belirtirken, yüzde 77’si bu çözümlerin başarılı iş birliği kabiliyetlerine güvenerek gelecekte daha esnek çalışma modelleri kurgulamayı planladıklarını söyledi.

- Profesyonel Hizmetler: Profesyonel hizmetler sektöründe salgın esnasında uzaktan çalışanların sayısı 2.7 kat arttı, video konferans çözümlerini günlük iş akışlarına dahil ederek üretken kalanların sayısında ise 2.8 kat artış yaşandı. Bu alanda faaliyet gösteren kurumların yüzde 83 salgın sonrasında da video konferans çözümleriyle çalışmaya devam edecek iken, yüzde 64’ü bu çözümler etrafında daha esnek çalışma modelleri uygulamayı planlıyor.