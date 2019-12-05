Esper: Suriye'de 600 asker bıraktık

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın TSK'nın Barış Pınarı Harekatı döneminde aldığı karar uyarınca ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesinin tamamlandığını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan Esper, gelişmelere göre Suriye'deki asker sayısının değişebileceğini, ancak şu anda bu ülkede kalan asker sayısının 600 olduğunu söyledi.

Esper, NATO müttefiklerinden bazılarının önümüzdeki dönemde Suriye'ye asker gönderebileceklerini vurguladı.

'GERİ ADIM YOK'

Esper, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen görüşmede Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusunda geri adım atmadığını da dile getirdi.

Esper, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik savunma planına destek verme kararını ise 'pozitif' bir adım olarak değerlendirdi.

Esper, Türkiye'nin on yıllardır NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu kaydederek, "Bu yüzden onları bu grupta tutmalıyız" diye konuştu.