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        Haberler Spor Futbol Esperance Tunis: 0 - Chelsea: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Esperance Tunis: 0 - Chelsea: 3 | MAÇ SONUCU

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda Esperance Tunis ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz ekibi 3-0 kazandı ve bu sonucun ardından adını son 16'ya yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:47
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        Chelsea 3 golle son 16'da!
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus temsilcisi Esperance Tunis, İngiliz ekibi Chelsea'ye 3-0 mağlup oldu.

        Mücadeleyi Maviler, 45+3. dakikada Tosin Adarabioyo, 45+5'te Liam Delap ve 90+7. dakikada Tyrique George'un attığı gollerle 3-0 kazandı.

        Bu sonucun ardından Chelsea, grupta 2. olarak adını son 16'ya yazdırdı. Flamengo da grubu lider tamamladı.

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