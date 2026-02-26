Canlı
        Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu ile Kazım Semih Varol'un motosiklet turu

        Esra Dermancıoğlu'nun motosiklet turu

        Oyuncu Esra Dermancıoğlu, meslektaşı Kazım Semih Varol ile Nişantaşı trafiğinde motosiklet üstünde görüntülendi

        Habertürk
        26.02.2026 - 07:19
        Trafiğe motosikletli çözüm

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Esra Dermancıoğlu, Kazım Semih Varol ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

        İstanbul trafiğine pratik bir çözüm bulan Dermancıoğlu ile Varol, otomobil yerine motosiklete binmeyi tercih etti.

        Kurallara uyarak kask takmayı ihmal etmeyen Esra Dermancıoğlu ve Kazım Semih Varol, keyifli halleriyle dikkat çekti.

