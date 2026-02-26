Esra Dermancıoğlu'nun motosiklet turu
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, meslektaşı Kazım Semih Varol ile Nişantaşı trafiğinde motosiklet üstünde görüntülendi
Giriş: 26.02.2026 - 07:19 Güncelleme:
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Esra Dermancıoğlu, Kazım Semih Varol ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
İstanbul trafiğine pratik bir çözüm bulan Dermancıoğlu ile Varol, otomobil yerine motosiklete binmeyi tercih etti.
Kurallara uyarak kask takmayı ihmal etmeyen Esra Dermancıoğlu ve Kazım Semih Varol, keyifli halleriyle dikkat çekti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ