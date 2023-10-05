Veysel bu şartı kabul ederken, Özge bir süre dirense de Betül'ün koştuğu DNA şartını kabul edip Veysel Yurulmaz'dan olduğuna iddia ettiği bebeklerinden DNA testi için örnek alınmasına izin verdi. DNA testi sonuçları ise duyanları hayrete düşürdü. Sonuçlara göre Veysel Yurulmaz ikiz bebeklerden sadece birinin babası çıktı. Bu ihtimaller sonrası ise bebeklerin annesinden de DNA testi alınması için canlı yayında ihbarda bulunuldu.

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Bbası farklı olan bebeğin annesinin Özge çıkmaması durumunda bebeğin çalınma veya karıştırılma ihtimali üzerinde durulacak. Ancak bebeklerin ikisinin de anensinin Özge olması durumunda, Özge'nin 72 saat içerisinde birlikte olduğu iki farklı kişiden ikiz bebek sahibi olduğu ve milyonda bir gerçekleşen farklı babadan ikiz bebek ihtimalinin bir kez daha gerçekleştiği ispatlanmış olacak.