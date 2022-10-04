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Esra Erol'un sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Hık demiş burnundan düşmüş!

Uzun yıllardır ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol, sosyal medya hesabı üzerinden sık sık ailesi ile çekildiği kareleri yayınlıyor. Ünlü ismin kardeşini görenler gözlerine inanamıyor.

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  • Esra Erol'un sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Hık demiş burnundan düşmüş!

    Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol, ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafları sık sık sosyal medya hesabı üzerinden sevenleri ile paylaşıyor. Ünlü isim son olarak küçük kardeşi ile gündeme geldi. Erol'un kardeşi ile olan benzerliği görenleri şaşırttı.
  • Esra Erol'un sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Hık demiş burnundan düşmüş!

    İki çocuk annesi olan Esra Erol, eşi Ali Özbir ve çocukları ile verdiği pozları sevenleri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.
  • Esra Erol'un sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Hık demiş burnundan düşmüş!

    2004 yılında yayınlanan Kalp Gözü dizisiyle ekrana çıkmaya başlayan Esra Erol, Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya, Alemin Kralı, Yalan Dünya gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.
  • Esra Erol'un sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Hık demiş burnundan düşmüş!

    İşte Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol...
  • Esra Erol'un sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Hık demiş burnundan düşmüş!

    Instagram'da 200 binden fazla takipçisi olan Bihter Erol, Çini bölümünden mezundur.
  • Esra Erol'un sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Hık demiş burnundan düşmüş!

    Açıköğretim fakültesini bitiren Bihter Erol, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekiyor.
  • Esra Erol'un sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Hık demiş burnundan düşmüş!

    Bihter Erol, Aytunç Çaltıllı ile evlidir ve iki çocuk annesidir.
  • Esra Erol'un sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Hık demiş burnundan düşmüş!

    Esra Erol'a olan benzerliği ile gündem olan Bihter Erol, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.
  • Esra Erol'un sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Hık demiş burnundan düşmüş!

    Esra Erol'un Bihter Erol'dan büyük Eda Erol adında bir kardeşi daha var.
  • Esra Erol'un sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Hık demiş burnundan düşmüş!

    Eda Erol bir dönemler ünlü sanatçı Alişan ile aniden nişanlanmıştır. Ancak çift, aralarında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle aynı şekilde ayrılma kararı almıştır.

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