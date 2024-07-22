Esrarengiz mektup! Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü

Gözde ve Mustafa Çelen 2011 yılında evlendi. Çiftin evliliklerinden 2 çocukları oldu. Ancak iddiaya göre Gözde Çelen evliliği sırasında eşi tarafından darp edildi.

Bu nedenle 2013 yılında eşinden ayrılmak istedi. Aile büyüklerinin araya girmesiyle çift barıştı. Ancak tartışmalar bir türlü bitmedi. Mustafa Çelen eşinin kendisini aldattığını düşünüyordu. Çift anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi, 4 Nisan 2022 tarihinde mahkemeye başvurdu.

Katil zanlısı Mustafa Çelen BOŞANMA DİLEKÇESİNDEN ÜÇ GÜN SONRA ÖLDÜRDÜ Mustafa Çelen, boşanma dilekçesinden üç gün sonra Gözde Çelen’i aradı, buluşmak istedi. Teklifi kabul eden Gözde Çelen’i Şile’ye götürdü. Otomobil içinde oturan çiftin arasında tartışma çıktı. Mustafa Çelen ekmek bıçağıyla Gözde Çelen’i 9 bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından da intihar teşebbüsünde bulundu. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mustafa Çelen tedavisinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemede katil zanlısının kanında uyuşturucu madde olduğu belirlendi. REKLAM

Avukat Begüm Osma SIR İNTİHAR MEKTUBU Gözde Çelen’in çantasından çıkan eşyalar da dava dosyasına girdi. Çantasından bir gün önce mahkemeye sunulan boşanma dilekçesi ve intihar mektubu çıktı. Mektupta “Bu son ölümümden Mustafa Çelen sorumlu değildir. Kendisine yaşattığım ve yaptığım hatalar sonucu yaşamak istemediğimdendir” ifadeleri yer alıyordu. Mektup, yazıyı yazan kişinin tespit edilebilmesi için İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi. Ancak yazının kime ait olduğu kesin olarak belirlenemedi.