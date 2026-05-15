Eşref Rüya dizisi final mi yapıyor? Eşref Rüya dizisi bitiyor mu, final bölümü ne zaman?
Kanal D'nin sevilen yapımlarından Eşref Rüya için "Sezon finali mi yapacak, dizi tamamen bitiyor mu?" sorusu izleyiciler arasında gündemdeki yerini koruyor. Çarşamba akşamları yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan diziyle ilgili final kararı netleşti. TİMS&B Productions tarafından yapılan açıklamaya göre, 70'ten fazla ülkede yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi edinen Eşref Rüya, ekran macerasını sona erdirmeye hazırlanıyor. Peki, Eşref Rüya dizisi final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
Kanal D’nin Çarşamba akşamları ekrana gelen Eşref Rüya dizisinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre dizi 3 bölüm sonra final yaparak ekranlara veda edecek.
Dizinin resmi hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicisiyle güçlü bir bağ kuran, TİMSBİ Productions imzalı Eşref Rüya; karakterleri, atmosferi ve duygusal dünyasıyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan "Eşref Rüya", hikâyesini kendi dramatik bütünlüğü içinde tamamlamaya hazırlanıyor.
Her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çeken, sosyal medyada yarattığı etki ve ekrandaki güçlü karşılığıyla adından söz ettiren dizi; ardında hatırlanacak sahneler, güçlü karakterler ve izleyicinin zihninde yer eden özel bir dünya bırakıyor."