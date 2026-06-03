Eşref Rüya finali ne zaman? Eşraf Rüya bu akşam final mi yapıyor?
Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen ve her bölümüyle dikkat çeken Eşraf Rüya dizisi final yapma kararı aldı. İzleyicileri haftalardır ekran başına toplayan yapımın ne zaman veda edeceği büyük merak konusu oldu. Peki, Eşref Rüya dizisi ne zaman final yapacak, bu akşam son bölüm mü yayınlanacak? İşte heyecanla beklenen final bölümüne dair tüm ayrıntılar…
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicinin ilgisini üzerine çeken Eşref Rüya dizisi için final yapıyor. Ekran serüveninde sona yaklaşan yapım, izleyicilerine duygusal bir veda hazırlığı yaparken, dizinin takipçileri de son bölümde yaşanacak gelişmeleri büyük bir merakla bekliyor. Hikayenin nasıl noktalanacağı ve karakterlerin kaderinin ne olacağı soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Eşref Rüya dizisi ne zaman final yapacak, son bölüm bu akşam mı yayınlanacak? İşte merak edilen final bölümüne dair tüm detaylar…
EŞREF RÜYA FİNALİ BU AKŞAM MI?
Eşref Rüya dizisinin final bölümü bu akşam yayınlanmayacak. 3 Haziran akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
EŞREF RÜYA FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Eşref Rüya dizisi, 10 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak bölümüyle final yaparak izleyicilerine veda edecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hapishane yangınından son anda kurtarılan Eşref’i gören Nisan, bu işe bir son vermesi gerektiğini anlar. Balıkçı ile yaptığı anlaşmada tüm riskleri göze alan Nisan, kendisini ortaya koymaya hazır olduğunu belirtir. İhtiyar’a ulaşmak içinse hiç ummadığı kişilerle birlik olması gerekecektir.
Yangını fırsat bilip dışarı çıkmayı başaran Celo, Eşref’le hesabını kapamak için Kadir’le anlaşır. Bu sırada Nisan’ın kendini ateşe attığını öğrenen Eşref ise içine düştüğü çıkmazdan kurtulmanın bir yolunu bulmalıdır.
KANAL D 3 HAZİRAN 2026 TV YAYIN AKIŞI
06:00 Daha 17
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Daha 17
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
00:15 Daha 17
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Siyah Beyaz Aşk