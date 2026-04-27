Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Estrela: 1 - Porto: 2 | MAÇ SONUCU

        Estrela: 1 - Porto: 2 | MAÇ SONUCU

        Portekiz Ligi'nin 31. haftasında Porto, deplasmanda Estrela'yı 3-1 mağlup etti. Milli futbolcu Deniz Gül'ün attığı gollerle kazanan ve ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Benfica'yla arasındaki 7 puanlık farkı koruyan lider Porto, haftayı 82 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz iki gol attı, Porto'dan zafere dev adım!

        Portekiz Ligi'nin 31. haftasında Porto, Estrela'ya konuk oldu. Jose Gomes'te oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Porto oldu.

        DENİZ GÜL YILDIZLAŞTI

        Porto'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan ve 37. dakikada Deniz Gül attı.

        Estrela'nın golü 79. dakikada Jovane'den geldi.

        PORTO'NUN ŞAMPİYONLUĞU ARTIK AN MESELESİ

        Porto, bu galibiyetin ardından puanını 82'ye yükseltti ve bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Benfica'nın 7 puan önünde zirve yer aldı.

        Estrela ise 28 puanla küme düşme hattının 1 basamak üstünde kaldı.

        Porto, gelecek hafta Alverca'yı konuk edecek. Estrela ise Moreirense deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kapora dolandırıcılığı yapan 2 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da kapora dolandırıcılığı yapan 2 şüpheli yakalandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
        Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı