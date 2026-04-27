Estrela: 1 - Porto: 2 | MAÇ SONUCU
Portekiz Ligi'nin 31. haftasında Porto, deplasmanda Estrela'yı 3-1 mağlup etti. Milli futbolcu Deniz Gül'ün attığı gollerle kazanan ve ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Benfica'yla arasındaki 7 puanlık farkı koruyan lider Porto, haftayı 82 puanla tamamladı.
Giriş: 27 Nisan 2026
Portekiz Ligi'nin 31. haftasında Porto, Estrela'ya konuk oldu. Jose Gomes'te oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Porto oldu.
DENİZ GÜL YILDIZLAŞTI
Porto'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan ve 37. dakikada Deniz Gül attı.
Estrela'nın golü 79. dakikada Jovane'den geldi.
PORTO'NUN ŞAMPİYONLUĞU ARTIK AN MESELESİ
Porto, bu galibiyetin ardından puanını 82'ye yükseltti ve bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Benfica'nın 7 puan önünde zirve yer aldı.
Estrela ise 28 puanla küme düşme hattının 1 basamak üstünde kaldı.
Porto, gelecek hafta Alverca'yı konuk edecek. Estrela ise Moreirense deplasmanına gidecek.
