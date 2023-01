Et ithalatı gündemde

Et fiyatlarında son dönemde önemli yükseliş yaşandı. Dana etinde kilogram başına 200 TL bandı aşıldı. Fiyatların düşürülmesi için et ithalatı gündeme geldi. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ithal kasaplık hayvan ithal etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (Tüsedad) Başkanı Sencer Solakoğlu, et ithalatı konusunu Habertürk'e değerlendirdi.

"İTHALATI YANLIŞ BULUYORUZ"

Konuyla ilgili kendilerine duyum geldiğini belirten Solakoğlu, "Şu an ithalat konusunda duyumdan öteye giden bir şey yok. Biz bunu çok yanlış buluyoruz. Kaldı ki karkas eti pahalıya alıp yurt içinde sübvanse edip satmak fizibil olmayacaktır. Dolayısıyla fiyatların da ucuzlayacağını düşünmüyorum. Çünkü yurt dışındaki fiyatlar da Türkiye'deki fiyatların altında değil. Yani yerli üreticiyi önce iflas ettirip ondan sonra hayvan kalmadığı için ya da et kalmadığı için ithalat yapıp yurt dışındaki çiftçiyi desteklemenin hiçbir devlet tarafından doğru bir politika olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

"SÜT FİYATI, TALEP İLE DOĞRU ORANTIDA ARTMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Süt fiyatlarında da artışın sürdüğünü kaydeden Sencer Solakoğlu, "Sahada belirlenen fiyatlar şu anda yaklaşık bir yüzde 10 daha arttı. Ocak ayı için taban fiyat 12 TL mertebesinde, üstüne prim konuşuluyor. Yani süt fiyatı, süte gelecek olan talep ile doğru orantıda artmaya devam edecektir gibi gözüküyor. Bunun sebebi de yıllardır zarar eden ama son bir yıl içerisinde çok ağır zarar eden ve kapanan işletme sayısının çok olması, zarar etmelerinden dolayı kapasite düşürülmesinden kaynaklı bir arz sıkıntısı yaşanıyor. Bunun da yaşanacağını biz zamanında defalarca uyardık ve o uyardığımız sonuçlara ne yazık ki 85 milyon vatandaş katlanacak gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Solakoğlu, zincir marketlerin fiyat sabitlemesinin süt ürünlerinde fiyat artışlarına çözüm olmayacağını kaydetti. Solakoğlu "Çiftçide fiyatı sabit tutmanın doğurduğu sonuçlar gözlerimizin önünde. Hayvan sayıları azaldı, arz azaldı... Bir tüccara şu fiyattan satacaksın, üstüne de vermiyoruz dediğiniz zaman olacak şey o tüccarların ticaret yapmaktan çekinmesi olacaktır. Doğal sonuç olarak olacaktır. Dolayısıyla bu tip mevcut düzenimize karşı her eylemin muhakkak çok farklı sonuçları da olacaktır ama orta vadede bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyim, tutulabilir değil. Yani yüzde 80 enflasyonun olduğu bir ortamda fiyatları sabitlemenin bir çözüm olmadığı Venezuela'da da zaten örneği yapılmıştı. Çok nettir. Umarım biz yanılıyoruzdur, hükümetimiz doğru yapıyordur" dedi.

BAKAN KİRİŞCİ: TEDBİREN HAYVAN TEDARİKİ BAĞLANTILARI YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda et ve süt fiyatlarına da değindi.

"ET FİYATLARI KONUSUNDA SPEKÜLATİF HAREKETLERİN OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUZ"

“Et fiyatları konusunda spekülatif hareketlerin olduğunu gözlemlediğimizin altını çizmek isterim. Bunlarla ilgili gerekli önlemleri aldık, almaya devam edeceğiz. Piyasadaki fiyat artışı konusundan bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum. Bazı ülkelerle ilişkilerimiz var, Bosna Hersek bunlardan birisi. Buralardan gelecek olan büyük rakamlar değil. Örneğin bin tonluk kasaplık hayvan ve siz bu ülkelerle anlaşma imzalamışsınız. Ticaretin belli kuralları var. Siz benden şunları alırsanız ben de sizden şunları alırım.

Ayrıca sözleşmeli besicilik çerçevesinde Et ve Süt Kurumu'nun 18 bin 500 başa ulaşan bir sözleşmesi var, 3 bin çiftçiyle de sözleşme görüşmeleri devam ediyor."

SÜT ÜRETİMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

"Buradan sanayicilere seslenmek istiyorum: Herhangi bir şekilde sütü satmayıp bunu elinde tutup bir stokçuluk yapıp, bir fırsatçılığa dönüştüren bir süt üreticisi olabilir mi? Burada sanayicilerimize biraz iş düşüyor. Bu fiyatları belirlemeye çalıştıklarını gördük ve zamanında da uyardık. 'Bu yaptığınız doğru değil, Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı fiyatı dikkate alın' dedik. Onlar adeta yarışa girdi. Bu yarış doğal olarak sütün fiyatını yukarı çekti. Şimdi de kendi aralarında anlaşıp bir fiyat indirimine gidemedikleri için bize diyorlar ki 'Siz Ulusal Süt Konseyi olarak sütün fiyatını artırın.' Biz niye artıralım? Biz bunu zamanında yaptık, o zaman gereken ilgiyi göstermediler. Et ile ilgili normalleşme dönemini bekliyoruz. Ramazan ayıyla ilgili ete olan ilgi artar ama büyük bir iştahın olmadığını tespit ettik. Şu an bulunurluk konusunda et ve sütte bir eksiğimiz yok. Gerekirse gerekli tedbirler alınır, biz üreticimizi mağdur etmeyiz."