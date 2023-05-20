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Et sevmeyen mantı severlere müjde: Tam bir vejetaryen, protein deposu mercimek mantısı tarifi

Birçok kişinin bayılarak yediği mantı hem uğraştırıcı hem de kalorili. Kilo almak istemiyor ancak bu lezzetten de vazgeçemiyorsanız pratik ve kolay yapımıyla mercimekli mantı tarifi sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Hem diyet yapanlar için hem de et sevmeyenler için muhteşem bir alternatif olan mercimek mantısına bayılacaksınız. İşte protein deposu mercimek mantısı tarifi…

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  • Et sevmeyen mantı severlere müjde: Tam bir vejetaryen, protein deposu mercimek mantısı tarifi

    Günümüzde et tüketmeyenlerin sayısı bir hayli fazla. Vejetaryen beslenme sitiline çeşitli nedenlerle kıyma sevmeyenleri de dahil edecek olursak mantı da alternatif seçenekler oldukça cazip gelebilir. Üstelik uğraştırıcı olan mantı yapımı size geri adım attırıyor olabilir. Peki tüm bu zahmetlere gerek bırakmayan mercimekli mantı yapmaya ne dersiniz? Özellikle et sevmeyenler için harika bir alternatif olacak mercimekli mantı tarifine bayılacaksınız. Peki mercimek mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
  • Et sevmeyen mantı severlere müjde: Tam bir vejetaryen, protein deposu mercimek mantısı tarifi

    Farklı bir lezzet arayanlar buraya! Pratik ve kolay yapımıyla mercimekli mantı tarifi sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Kilo almak istemiyor aynı zamanda hamur açma derdiyle uğraşacak zamanım yok diyorsanız mercimek mantısı tam size göre. Etsiz bir mantı çeşidi olarak sıkça tercih edilen mercimek köftesi ile hem gözünüz hem de karnınız doyacak. İşte püf noktalarıyla mercimek mantısı tarifi...
  • Et sevmeyen mantı severlere müjde: Tam bir vejetaryen, protein deposu mercimek mantısı tarifi

    ETSİZ MERCİMEK MANTISI TARİFİ

    Mercimek mantısı için malzemeler:

    1 su bardağı kırmızı mercimek

    1 çay bardağı köftelik bulgur

    3 su bardağı su

    1 tatlı kaşığı tuz

    1 tatlı kaşığı kimyon

    1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

    Yarım tatlı kaşığı zerdeçal

    Yoğurtlu sosu için gerekli malzemeler:

    1 su bardağı yoğurt

    1-2 diş sarımsak

    1 çay kaşığı tuz

    Salçalı sosu için;

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 yemek kaşığı domates salçası

    1 çay kaşığı tuz

    Yarım çay kaşığı karabiber
  • Et sevmeyen mantı severlere müjde: Tam bir vejetaryen, protein deposu mercimek mantısı tarifi

    Mercimek mantısı nasıl yapılır?

    İlk olarak kırmızı mercimeğimi yıkayarak uygun bir tencereye alın ardından üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlanmaya bırakın.

    Sonrasında üzerine bulgur ve baharatları da ilave edip kıvam alana kadar karıştırın.

    Harç koyulaştıktan sonra parçalar alarak eliniz ile yuvarlayıp top şeklini verin.

    Uygun bir kasenin içerisinde yoğurdu, rendelenmiş sarımsağı ve tuzu ilave edip çırpın.

    Salçalı sos için uygun bir tencereye zeytinyağını ekleyin ardından üzerine domates salçasını tuz ve karabiberi ekleyip kavurun.

    Son aşamada mercimek mantılarının üzerine ilk olarak sarımsaklı yoğurdu peşinden de salçalı sosu gezdirin. Afiyet olsun!

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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