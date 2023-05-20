Mercimek mantısı nasıl yapılır?

İlk olarak kırmızı mercimeğimi yıkayarak uygun bir tencereye alın ardından üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlanmaya bırakın.

Sonrasında üzerine bulgur ve baharatları da ilave edip kıvam alana kadar karıştırın.

Harç koyulaştıktan sonra parçalar alarak eliniz ile yuvarlayıp top şeklini verin.

Uygun bir kasenin içerisinde yoğurdu, rendelenmiş sarımsağı ve tuzu ilave edip çırpın.

Salçalı sos için uygun bir tencereye zeytinyağını ekleyin ardından üzerine domates salçasını tuz ve karabiberi ekleyip kavurun.

Son aşamada mercimek mantılarının üzerine ilk olarak sarımsaklı yoğurdu peşinden de salçalı sosu gezdirin. Afiyet olsun!