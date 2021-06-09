Ethereum madenciliği nasıl yapılır sorusu bir kez daha gündem oldu. Kripto para dünyasında oldukça merak edilen konuyla ilgili bilgileri sizler için derledik!

Ethereum Madenciliği (Mining) Nasıl Yapılır?

Etheryum madenciliği, öncelikle bilgisayarınızı tam zamanlı madenciliğe hazırlarken özel donanımlar seçmeniz gerekir. Ethereum madenciliği sonucunda elde edilen Ether, Bitcoin’den farklı bir blok zinciri yani blockchain üzerinden işlem görüyor. Bu blok zincirinin Ethash olarak adlandırılan farklı bir algoritması bulunuyor.

Ethereum madenciliği yapmak isteyen kişilerin bilmesi gereken çok önemli bazı noktalar ve sahip olması gereken farklı donanımlar bulunuyor. Ether, yani ETH dijital para birimi elde etmek için kullanılan yöntem Ethereum madenciliği olarak da adlandırılıyor. Ethereum blockchain üzerinden Ether elde etmek için Ethash olarak adlandırılan kendine özgü bir algoritmaya uygun işlemler yapmanız gerekiyor.

Ethereum Nasıl Üretilir?

Ethereum madenciliği yapmak için Bitcoin’de de olduğu gibi ASIC, yani özel devreler kullanmanız gerekmiyor. Standart bir Windows kullanıcısı bile kolay bir şekilde Ethereum madenciliği yapabilirsiniz. Ama dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, Ethereum madenciliği yaparken çok yüksek GPU gücüne ihtiyacınız olur. Ethereum madenciliği yapmak için;

MyEther Wallet internet sitesini açmanız gerekir.

Ana sayfada bulunan “New Wallet” butonuna tıklamanız gerekir.

Size uygun olan yöntemi tercih ederek bir Ether cüzdanı oluşturmanız gerekir.

Cüzdan bilgilerinizi güvenli bir şekilde yedeklemeniz gerekir.

Claymore Dual Miner programını indirmeniz gerekir.

Sizden istenilen bilgileri buraya eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekir.

Bilgisayarınıza yeni bir dosya iner.

Bu dosyayı ilk defa indirdiğiniz program dosyasının içine eklemeniz gerekir.

Klasörde bulunan start.bat dosyasında kendi cüzdan numaranızın yazdığından emin olmanız gerekir.Ethereum Ne Kazandırır?

Günümüzde kripto paralar yeni bir yatırım aracı olarak kullanılıyor. En çok tercih edilen yatırım araçları arasında da Ethereum yer alıyor. Ethereum madenciliği ile elde edilen 1 Ether şimdi ortalama olarak 200 Amerikan Doları değerine sahiptir. Tüm bu gerekli donanımları kurduktan ve madenciliğe hemen başladıktan sonra 180 MH/sn güç ile yıllık yaklaşık olarak 4,21 Ether elde edilebilir. Fakat bu net bir gelir kalemi bu değildir. Ethereum blockchain üzerinden 15 saniyede bir, bir blok üretir ve madenciye de blok başı ortalama olarak 2 ETH ödül veriliyor. Aynı anda iki blok üretilmesi durumunda ise, biri blok zincirine eklenir, eklenmeyen bloğa ise, Uncle Block ismi verilir ve madenci bu blok için de ayrıca bir ödül alır.

Ethereum Getirisi

Ethereum madencileri yıllık olarak ortalama 1.212 dolar civarında gelir elde eder. Kullanılan elektrik için harcanan para, gerekli diğer donanımlar için yapılan tüm harcama ve ekstre masrafları da hesaba kattığınız zaman ilk yıl büyük bir gelir elde edemeyebilirsiniz. Ama bu işe bir yatırım olarak bakarsanız bir sonraki yıllarda daha da artan bir gelire sahip olabilirsiniz. Donanımlarınız ne kadar güçlü olursa o kadar daha çok kazanç sağlayabilir ve verimli bir şekilde Ethereum madenciliği yapabilirsiniz. Her yatırımda olduğu gibi dijital para madenciliğinde de kar - zarar oranlarını çok iyi hesaplamalı ve olası riskleri göz önünde bulundurmalısınız.