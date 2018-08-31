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Ünal, yanındaki erkekle ilgili olarak “Arkadaşım rahatsızlanmıştı, ben de onu hastaneye getirdim. Kendisi şimdilik arkadaşım ama ileride ne olur bilemem, bir şey diyemem. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Fotoğrafları da açıkçası merak ettim” şeklinde konuştu.