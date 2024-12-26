Etsiz kuru fasulye tarifi: Evde etsiz kuru fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Etsiz kuru fasulye, özellikle vejetaryenler için iyi bir alternatif sunar ve et kullanmadan da doyurucu bir yemek haline gelir. Yanında pilav, turşu veya yoğurtla sıklıkla servis edilir. Yumuşacık ve aromatik fasulyeler, bu basit ama lezzetli yemeği özel kılar. Hem besleyici hem de ekonomik bir seçenek olan etsiz kuru fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri olmayı sürdürmektedir. Etsiz kuru fasulye nasıl yapılır?

ETSİZ KURU FASULYE TARİFİ Etsiz kuru fasulye, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir ve pilav ile birlikte servis edilir. Etsiz kuru fasulye malzemeleri: 2 su bardağı kuru fasulye (isteğe göre daha fazla ya da az alınabilir)

1 büyük boy soğan

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz (damak tadına göre ayarlanabilir)

1 tatlı kaşığı şeker (fırtına için, şeker arzuya göre eklenebilir)

1 çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

1 çay bardağı sıcak su (gerekirse eklenebilir)

1 çay bardağı sirke (isteğe bağlı, özellikle asidik bir tat tercih ediyorsanız)

1 çay kaşığı kararbiber

6 su bardağı su (fasulyenin haşlanması için) Etsiz kuru fasulye yapılışı: REKLAM Kuru fasulyeleri derin bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Üzerine bir miktar tuz serpin. Fasulyeleri en az 6-8 saat, tercihen bir gece önceden suda bekletin. Bu, fasulyelerin yumuşamasını sağlayacak ve pişme süresini kısaltacaktır.

Ertesi gün fasulyeleri süzüp bol suyla yıkayın. Geniş bir tencereye alarak üzerini geçecek kadar su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Fasulyeler kaynamaya başladıktan sonra altını kısın, üzerini kapatın ve yaklaşık 45-60 dakika kadar, fasulyeler yumuşayıncaya kadar haşlayın. Pişme süresi fasulyelerin türüne göre değişebilir, bu yüzden fasulyeleri kontrol edin. Fasulyeler yumuşadıktan sonra suyu süzün.

Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Soğanı ne kadar ince doğrayacağınız, yemeğinizin lezzetini doğrudan etkileyebilir, bu yüzden küçük parçalara doğrayın.

Eğer sarımsak kullanıyorsanız, iki diş sarımsağı soyup ince ince doğrayın.

Geniş bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve orta ateşte ısıtın. Soğanları ekleyin ve soğanlar pembeleşene kadar karıştırarak kavurun. Soğanlar karamelize olmalı, bu aşama yemeğinize lezzet katacaktır.

Doğradığınız sarımsakları tencereye ekleyin ve birkaç dakika kavurun. Ardından, domates salçasını ekleyin ve salçanın kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavurun. Salçanın yanmaması için sürekli karıştırmayı unutmayın.

Haşladığınız fasulyeleri tencereye ekleyin. Fasulyeleri karıştırarak sosla buluşturun.

Tuz, şeker, pul biber, karabiber ve kekik gibi baharatları ekleyin. Fasulye yemeğine biraz asidik bir tat eklemek isterseniz, sirke de ekleyebilirsiniz.

Baharatlarla birlikte 1-1,5 su bardağı sıcak su ekleyin. Bu, yemeğinizin biraz daha sulu olmasını sağlar. Eğer daha kuru seviyorsanız, suyu biraz azaltabilirsiniz. Karıştırın.

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Bu aşamada fasulyelerin lezzetinin birbirine geçmesi için sabırlı olun. Eğer fasulyeler biraz sertse, pişirme süresini uzatabilirsiniz. Yemeğinizin lezzetinin tam oturması için pişme süresini yeterince uzatmak önemli.

Yemeğiniz piştikten sonra, eğer biraz daha sıvı eklemek isterseniz sıcak su ekleyebilirsiniz. Karıştırın ve yemeğinizi birkaç dakika dinlendirin. Servis yapmadan önce, bir tat daha denemek isterseniz tuz, baharatlar ve sirke miktarını kontrol edebilirsiniz. Etsiz kuru fasulye, yanına pek çok lezzetli garnitürle mükemmel bir uyum yakalar. En yaygın ve sevilen eşlikçisi pilavdır; özellikle sade pilav, kuru fasulyenin lezzetini dengeler ve yemeği daha doyurucu hale getirir.

Turşu da etsiz kuru fasulye ile harika gider; turşunun asidik ve ekşi tadı, fasulyenin zengin ve hafif tatlı lezzetini mükemmel bir şekilde tamamlar. Yanında yoğurt da iyi bir alternatiftir; yoğurt, yemeğin sıcaklığını alırken, asidik bir dokunuş katarak yemeği daha hafif hale getirir. Daha hafif bir seçenek istenirse, cacık da oldukça uygun bir tercihtir. Bunun dışında, bazı kişiler etsiz kuru fasulyeyi yanında kızarmış ekmekle de tercih eder, çünkü ekmeğin çıtırlığı, yumuşak fasulye ile hoş bir kontrast oluşturur.

ETSİZ KURU FASULYE YAPIMINDA PÜF NOKTALAR Etsiz kuru fasulye yapımında başarılı sonuçlar elde etmek için bazı püf noktalara dikkat etmek önemlidir. İlk olarak, fasulyelerin iyi bir şekilde yumuşaması için mutlaka önceden suda bekletilmesi gerekmektedir; bu işlem hem pişirme süresini kısaltır hem de fasulyelerin daha iyi pişmesini sağlar. Soğanları kavururken, yüksek ısıda değil, orta ateşte yavaşça karamelize olmalarını sağlamalısınız, bu sayede yemeğinize tatlı bir lezzet katar. Ayrıca, domates salçasını ekledikten sonra salçanın kokusu çıkana kadar kavurmak, salçanın acımsı tadını giderir ve yemeğinize daha zengin bir aroma kazandırır.