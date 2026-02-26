Eurasia WNS Tournament 2026 İstanbul’da
Türkiye Sutopu Federasyonu ev sahipliğinde ve WNS (Wood Nest Sports) sponsorluğunda ilk kez düzenlenen U15 Eurasia WNS Tournament 2026, 24–27 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul'da, Maltepe Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilmektedir. Organizasyon, 14 ülkelerden 16 takımın katılımıyla genç sporcuları uluslararası platformda bir araya getirmektedir.
Turnuva, genç sporcuların uluslararası deneyim kazanmasını desteklemeyi, ülkeler arasında sportif iş birliğini güçlendirmeyi ve sutopunun gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Katılımcı Takımlar:
Dinamo Tbilisi — Gürcistan
ENKA — Türkiye
Galatasaray — Türkiye
Heliopolis — Mısır
KSI — Macaristan
Lazio — İtalya
Monaco — Fransa
Olympic Talent Team — Bulgaristan
PAOK — Yunanistan
Panionios — Yunanistan
Radnicki — Sırbistan
Sabadell — İspanya
SSV — Almanya
Steaua Bucharest — Romanya
VK Torpedo — Bosna Hersek
ZPC Het Ravijn — Hollanda
Türkiye Sutopu Federasyonu, bu tür uluslararası turnuvaların genç sporcuların gelişiminde önemli rol oynadığını ve Türkiye’nin sutopu organizasyon kapasitesini uluslararası arenada güçlendirdiğini vurgulamaktadır.
Turnuva boyunca oynanacak grup ve klasman müsabakalarının ardından final karşılaşmaları 27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek ve organizasyon ödül töreni ile sona erecektir.