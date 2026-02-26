Canlı
        Eurasia WNS Tournament 2026 İstanbul'da

        Eurasia WNS Tournament 2026 İstanbul’da

        Türkiye Sutopu Federasyonu ev sahipliğinde ve WNS (Wood Nest Sports) sponsorluğunda ilk kez düzenlenen U15 Eurasia WNS Tournament 2026, 24–27 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul'da, Maltepe Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilmektedir. Organizasyon, 14 ülkelerden 16 takımın katılımıyla genç sporcuları uluslararası platformda bir araya getirmektedir.

        Giriş: 26.02.2026 - 11:15
        Turnuva, genç sporcuların uluslararası deneyim kazanmasını desteklemeyi, ülkeler arasında sportif iş birliğini güçlendirmeyi ve sutopunun gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

        Katılımcı Takımlar:

        Dinamo Tbilisi — Gürcistan

        ENKA — Türkiye

        Galatasaray — Türkiye

        Heliopolis — Mısır

        KSI — Macaristan

        Lazio — İtalya

        Monaco — Fransa

        Olympic Talent Team — Bulgaristan

        PAOK — Yunanistan

        Panionios — Yunanistan

        Radnicki — Sırbistan

        Sabadell — İspanya

        SSV — Almanya

        Steaua Bucharest — Romanya

        VK Torpedo — Bosna Hersek

        ZPC Het Ravijn — Hollanda

        Türkiye Sutopu Federasyonu, bu tür uluslararası turnuvaların genç sporcuların gelişiminde önemli rol oynadığını ve Türkiye’nin sutopu organizasyon kapasitesini uluslararası arenada güçlendirdiğini vurgulamaktadır.

        Turnuva boyunca oynanacak grup ve klasman müsabakalarının ardından final karşılaşmaları 27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek ve organizasyon ödül töreni ile sona erecektir.

