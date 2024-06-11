EURO 2024 E Grubu: Romanya'yı tanıyalım!

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Romanya Milli Takımı, eski başarılı günlerine yeniden dönmek istiyor.

E Grubu'nda Ukrayna, Slovakya ve Belçika ile mücadele edecek Romanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Edward Iordanescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya Milli Futbol Takımı, elemelerde İsviçre, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile mücadele etti.

I Grubu'nda oynadığı 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Romanya, hanesine yazdırdığı 22 puanla zirvede yer alarak doğrudan Almanya biletinin sahibi oldu. Bu müsabakalarda ağları 16 kez sarsan Romanya, kalesinde ise 5 gol gördü.

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Romanya, eleme maçlarında şu sonuçları aldı:

Andorra-Romanya: 0-2

Romanya-Belarus: 2-1

Kosova-Romanya: 0-0

İsviçre-Romanya: 2-2

Romanya-İsrail: 1-1

Romanya-Kosova: 2-0

Belarus-Romanya: 0-0

Romanya-Andorra: 4-0

İsrail-Romanya: 1-2

Romanya-İsviçre: 1-0