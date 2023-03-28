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Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada ve rakipleri kimler?

Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 2. maçlar bugün oynanacak. İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, bu akşam saat 21:45'de sahasında güçlü Balkan ekibi Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek. İşte, millilerimizin gruptaki rakipleri, puan durumu ve fikstürü...

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  • Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada ve rakipleri kimler?

    Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan bugün kaldığı yerden devam ediyor. D Grubu'nda Ermenistan, Galler, Letonya ve Hırvatistan ile eşleşen A Milli Futbol Takımımızın grubundaki 2. maçı öncesi grubundaki görünümü derledik!
  • Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada ve rakipleri kimler?

    EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

    1- Türkiye / 3 Puan

    2- Galler / 1 Puan

    3- Hırvatistan / 1 Puan

    4- Letonya / 0 Puan

    5- Ermenistan / 0 Puan
  • Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada ve rakipleri kimler?

    MİLLİ TAKIMIMIZIN EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ FİKSTRÜ

    Tarih                Saat         Maç 

    25.03.2023     20.00     Ermenistan-Türkiye (Skor: 1-2)

    28.03.2023     21.45     Türkiye-Hırvatistan

    16.06.2023     21.45     Letonya-Türkiye

    19.06.2023     21.45     Türkiye-Galler
  • Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada ve rakipleri kimler?

    08.09.2023     21.45     Türkiye-Ermenistan

    12.10.2023     21.45     Hırvatistan-Türkiye

    15.10.2023     21.45     Türkiye-Letonya

    21.11.2023     22.45     Galler-Türkiye

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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