Euro 2024 kura çekimi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Euro 2024 Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kura çekimi için artık beklenen tarih geldi çattı. Elemelerde D Grubu'nu zirvede tamamlayan A Milli Futbol Takımımız'ın 2. torbadan katılım göstereceği kura çekimine dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Euro 2024 grup kura çekiminin günü, saati, yayıncı kanalı ve millilerimizin muhtemel rakiplerine dair tüm bilgiler...
Euro 2024 kura çekimi için artık nefesler tutulmuş durumda. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na üst üste 3. kez katılmayı başaran A Milli Futbol Takımımız'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekinine dair tüm ayrıntıları derledik!
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takımımızın 2. torbada yer alması kesinleşti.
İşte, resmi torbalar ve millilerimizin muhtemle rakipleri...
EURO 2024 GRUP KURA ÇEKİMİ TORBALARI
1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya
2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya 6
3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya
4. TORBA: Slovakya, Çekya, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım 8