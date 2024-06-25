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        Haberler Bilgi Spor EURO 2024 Türkiye- Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye gruptan nasıl çıkar?

        EURO 2024 Türkiye- Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. F Grubunda oynadığı ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başaran ay yıldızlılar, Portekiz karşısında 3-0 mağlup olarak, son 16 şansını son maça taşıdı. Kritik maç öncesinde, "Türkiye- Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye- Çekya maçı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:38
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        Türkiye - Çekya maçı için geri sayım sürüyor. F Grubu'nda ikinci sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, Çekya karşısında galip gelip son 16 turu biletini almak için mücadele verecek. Kritik karşılaşma Almanya'nın Hamburg kentinde oynanacak. Peki, "Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 A Milli Takımı Türkiye maçı hangi kanalda?" İşte Türkiye - Çekya maçının oynanacağı tarih...

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        TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Volksparkstadion'da oynanacak olan Türkiye- Çekya maçı 26 Haziran Çarşamba (yarın) saat 22.00’de başlayacak.

        Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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        TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

        Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar son 16 turu biletini kapacak.

        Türkiye, Çekya karşısında kazanırsa adını bir sonraki tura yazdıracak. Beraberlik olması halinde Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması beklenecek. Mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları izlenecek.

        Çekya ve Gürcistan son maçlarını kazanırsa Türkiye gruplarda EURO 2024'e veda edecek.

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        EURO 2024 F GRUBU

        1- Portekiz 6 Puan Averaj +4

        2- Türkiye 3 Puan Averaj -1

        3- Çekya 1 Puan Averaj -1

        4- Gürcistan 1 Puan Averaj -1

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        ABDÜLKERİM CEZALI

        EURO 2024'te A Milli Takım'a Portekiz ile oynadığı maçta kötü bir haber geldi.

        Portekiz karşısında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezalı duruma düştü. Stoper oyuncu, Çekya maçında forma giyemeyecek.

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