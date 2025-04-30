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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

        Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:34 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:34
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        Euro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin yılın birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

        Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,4 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,2 yükseldi.

        Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1 artması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

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        AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,4 artış kaydetti.

        GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya’da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,1, İtalya'da yüzde 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

        GSYH, birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2 azalırken, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

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