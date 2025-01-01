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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de 19. hafta heyecanı! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de 19. hafta heyecanı!

        Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta heyecanı, yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:16
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        EuroLeague'de 19. hafta heyecanı!
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        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna, yarın ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

        Haftanın öne çıkan maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 3 Ocak Cuma günü Türk derbisinde karşı karşıya gelecek.

        THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada yalnızca 1 kez kazanan Fenerbahçe Beko, 1 maç eksiğiyle 6. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ise son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyet ile sarı-lacivertli rakibinin bir basamak altında haftaya 7. sırada giriyor.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

        Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ise 3 Ocak Cuma günü İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.

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        MAÇ PROGRAMI

        Yarın:

        21.00 Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan)

        22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Monaco (Fransa)

        22.30 Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        3 Ocak Cuma:

        20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

        22.15 Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya)

        22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

        22.30 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Playtika (İsrail)

        23.00 Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

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