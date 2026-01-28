Habertürk
        EuroLeague'de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

        Türk basketbolunun iki devi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, EuroLeague'in 25. haftasındaki derbide karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:02
        EuroLeague'de Türk derbisi!
        EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, yarın akşam karşı karşıya gelecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

        EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe, ABD'li oyuncusu Talen Horton Tucker liderliğinde son haftalarda sergilediği performansla en formda takım olarak dikkati çekiyor.

        Organizasyondaki son 15 maçın 13'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, Anadolu Efes'i mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 23 müsabakada 16 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, haftaya averajla ikinci sırada girdi.

        ANADOLU EFES ÇIKIŞ ARIYOR

        Anadolu Efes, Fenerbahçe maçıyla bu sezonki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

        İki kez şampiyonluğa ulaştığı EuroLeague'de en kötü dönemlerinden birini geçiren lacivert-beyazlılar, oynadığı son 8 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        Büyük umutlarla girdiği 2025-26 sezonunda sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncularından faydalanamayan ve başantrenör değişikliğine giden Anadolu Efes, EuroLeague'de 6 galibiyet sonucunda averajla 19. basamakta yer aldı.

        Lacivert-beyazlı takım, organizasyonun 6. haftasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 79-69 mağlup olmuştu.

        EUROLEAGUE'DE 26. RANDEVU

        Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, EuroLeague'de 26. kez karşı karşıya gelecek.

        EuroLeague'de iki takım arasında 2014'ten bu yana oynanan 25 mücadelenin 8'ini lacivert-beyazlı takım, 17'sini sarı-lacivertli ekip kazandı.

