EUROLEAGUE FİNAL FOUR: Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague Final Four yarı finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos ile final yolunda karşı karşıya geliyor. Basketbol severlerin heyecanla beklediği dev müsabakanın yayın saati, güncel kanal bilgileri ve takımların son durumu açıklandı. Peki Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm ayrıntılar haberimizde.
OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olympiakos – Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four yarı final maçı 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 18.00’de (TSİ) oynanacak.
OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak nefes kesen Final Four karşılaşması, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus platformları üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanacaktır.