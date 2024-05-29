EuroLeague’de sezonun para ödülleri netleşti!

Geçtiğimiz hafta sonu Berlin’de düzenlenen Final Four organizasyonuyla sezona nokta koyan EuroLeague’de hangi takımın ne kadar para ödülü alacağı netleşti.

BasketNews’un yaptığı habere göre şampiyon Panathinaikos 1.75 milyon euro alırken diğer finalist Real Madrid 990 bin euro ödülünün sahibi oldu. Üçüncü ve dördüncü basamağın sahipleri Olympiacos ile Fenerbahçe Beko ise sırasıyla 870 bin euro ve 750 bin euro para ödüllerine layık görüldü.

Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 410 bin euro kazandı.

İşte takımların EuroLeague'den kazandığı para ödülleri: