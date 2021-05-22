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Eurovision 2021 final ne zaman, saat kaçta? Eurovision 2021 hangi ülkeler katılıyor?

Eurovision şarkı yarışmasının bu yıl 65. kez düzenleniyor. Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleşen Eurovision yarışmasının bu akşam finali gerçekleşiyor. Dev final YouTube'dan takip edilebiliyor. Eurovision 2021 final ne zaman, saat kaçta? Eurovision 2021 hangi ülkeler katılıyor? İşte detaylar...

Eurovision 2021 canlı izle! Eurovision final ne zaman, saat kaçta? Eurovision 2021 hangi ülkeler katılıyor?

39 ülkenin katıldığı Eurovision şarkı yarışmasının büyük finali gerçekleşiyor. Eurovision 2021, ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilebiliyor.

EUROVISION 2021 FİNAL NE ZAMAN? EUROVISION 2021 NASIL İZLENİR?

Birinci yarı final 18 Mayıs 2021 Salı günü yapılan yarışmada 22 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi büyük final gerçekleşecek. Türkiye'nin katılmadığı 65. Eurovision Şarkı Yarışması Youtube Eurovision 2021 resmi kanalı üzerinden izlenebilecek.

Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Eurovision 2021 bu yıl virüs tedbirleri altında gerçekleşiyor.

Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu.

BÜYÜK BEŞLİ FİNALDE

Ev sahibi ülke ile birlikte ‘Büyük Beşli’ tabir edilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale katılıyor.

Bu sebeple 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazandı.

İşte finale kalan ülkelerin tam listesi;

Kıbrıs, Arnavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Birleşik Krallık, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino.

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