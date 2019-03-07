Sınır ötesi online ticaret olarak da adlandırılan e-ihracat son dönemin en çok konuşulan konuları arasında. Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı henüz yüzde 0.3 düzeyinde olan bu sistemin 2023 yılına kadar yüzde 5’lik bir oranı yakalayacağı öngörülüyor.

Büyük şirketler için yurtdışı pazarlar bulmak ve dünyaya açılmak amacıyla yeni gözde haline gelen bu sisteme, bireysel satıcılar da pazar yerleri üzerinden satış yaparak dahil oluyor.

Bu alanda Türkiye’de Etsy üzerinden yapılan satışlarda ‘chatbot’ tabanlı ödeme sistemi sunan Paymes’in Kurucu Ortağı Şehlem Akbulut, özellikle ev kadınların bu yöntemle yurtdışına satış yaptığını söyledi.

YÜZDE 87'Sİ KADIN

Dünya genelinde Etsy üzerinden satış yapan 2 milyon satıcının yüzde 87’sinin kadın olduğunu vurgulayan Akbulut, platformda Türkiye’den 120 bin ürünün sergilendiğini ve ev kadınlarının genel olarak takı ve çanta tasarımlarının ilgi gördüğünü belirtti. Akbulut, Türkiye’de e-ihracat yapan kadınların yoğunlukta olduğu illeri ise İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara olarak sıraladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 34.6 olduğunu hatırlatan Akbulut, kadınların e-ihracata yönelik pazar yeri platformları aracılığıyla bireysel e-ihracattaki paylarının ve işgücüne katılım oranlarının yüzde 10 artması halinde Türkiye ekonomisine yaklaşık 1.5 milyar dolar katkı sağlanabileceğinin altını çizdi.