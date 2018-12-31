Aydın'ın Efeler ilçesinde, edinilen bilgiye göre Köprülü-Veysipaşa Mahallesi’nde ev sahibi E.Ç. ile kiracısı Erhan Kahvecioğlu arasında "kira artışı ve kirayı alamama" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ev sahibi E.Ç., kiracı Erhan Kahvecioğlu'nu göğsünden sıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Erhan Kahvecioğlu ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kahvecioğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan E.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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