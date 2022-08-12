Ev sahibi kiracılarıyla birlikte yaşıyor 0:00 / 0:00

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Dikkat çeken olayda ev sahibi Engin Alkan, kalacak yeri olmadığı için kendi evine yerleşmek istedi. Ancak kiracıları ise çıkmak istemedi. O da kiracıları ile anlaşma yolunu seçti. Alkan, şimdi kendi evinde kiracılarıyla birlikte yaşıyor.

Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin haberine göre, yüksek kiralar nedeniyle parasını verip satın aldığı evde kiracılarıyla birlikte yaşamaya başlayan Alkan, "Avukata gittim bir yıl içinde çıkartamazsın dedi. Anlaşmaya varın dedi. Ben de anlaşma yolunu seçtim" dedi.

Evde ise turizm sektöründe sezonluk çalışan 6 kişi yaşıyor. Kiracılar, fiyatların yüksek olması sebebiyle evi boşaltamayınca durumu ev sahibi ile paylaştılar. Kanun da onlardan yana olunca Alkan kiracılarla anlaşma yolunu seçip birlikte yaşamaya başladı.

Alkan, eşi ve çocuğunu eve getiremediğini belirterek, "3 ay sonra anlaşmanın süresi doluyor. Arkadaşlar muhtemelen evi tahliye eder" dedi.