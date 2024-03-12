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        Haberler Dünyadan Eva Mendes'ten Ryan Gosling'e: Eve gel, çocukları yatırmalıyız - magazin haberleri

        Eva Mendes'ten Ryan Gosling'e: Eve gel, çocukları yatırmalıyız

        Ryan Gosling, Oscar töreninde 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında ödüle aday olan 'I'm Just Ken' şarkısıyla sahne performansı sergilediği esnada, sevgilisi Eva Mendes, sosyal medyadan ona seslendi: Eve gel, çocukları yatırmalıyız

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:33
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        "Eve gel, çocukları yatırmalıyız"
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        O, sahnede herkesin hayranlıkla baktığı 'Ken' olabilir ama evde sorumlulukları olan bir baba ve eş. Ryan Gosling, Oscar Ödülleri gecesinde, 'Barbie' filminin 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında Oscar'a aday olan 'I’m Just Ken' şarkısını görkemli bir şov eşliğinde seslendirdi. Gosling, baştan aşağı pembe renkte ve parıltılı taşlarla bezeli kıyafetiyle dikkat çekici bir sahne performansı sergilediği esnada, meslektaşı ve sevgilisi Eva Mendes sosyal medyadan yaptığı çağrıyla gündeme geldi.

        Ryan Gosling'in pembe blazer ceketi ve kovboy şapkasından oluşan kombiniyle fotoğrafını paylaşan 50 yaşındaki Eva Mendes, çocuklarının babası olan 43 yaşındaki oyuncuya; "Ken'i Oscar'a kadar taşıdın RG. Şimdi eve gel, çocukları yatırmalıyız" sözleriyle seslendi.

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        Ryan Gosling ve Eva Mendes çiftinin 9 yaşında Esmeralda ve 7 yaşında Amada adında iki kızı bulunuyor. Mendes ile Gosling çifti 2011’de tanışmış ve ilk kez 2012’de kırmızı halıda aşklarını ilan etmişti.

        'Hitch', 'Ghost Rider' ve 'The Place Beyond The Pines' gibi yapımlarla tanınan Mendes, 2014'ten bu yana film setlerinden uzak duruyor.

        Geçen yılın en çok ses getiren filmlerinden 'Barbie'de Margot Robbie ile birlikte başrolleri paylaşan Ryan Gosling, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterildi ancak ödülü 'Oppenheimer'daki performansıyla Robert Downey Jr. aldı.

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        #oscar
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