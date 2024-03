Eva Mendes'ten Ryan Gosling'e: Eve gel, çocukları yatırmalıyız

O, sahnede herkesin hayranlıkla baktığı 'Ken' olabilir ama evde sorumlulukları olan bir baba ve eş. Ryan Gosling, Oscar Ödülleri gecesinde, 'Barbie' filminin 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında Oscar'a aday olan 'I’m Just Ken' şarkısını görkemli bir şov eşliğinde seslendirdi. Gosling, baştan aşağı pembe renkte ve parıltılı taşlarla bezeli kıyafetiyle dikkat çekici bir sahne performansı sergilediği esnada, meslektaşı ve sevgilisi Eva Mendes sosyal medyadan yaptığı çağrıyla gündeme geldi.

Ryan Gosling ve Eva Mendes çiftinin 9 yaşında Esmeralda ve 7 yaşında Amada adında iki kızı bulunuyor. Mendes ile Gosling çifti 2011’de tanışmış ve ilk kez 2012’de kırmızı halıda aşklarını ilan etmişti.

'Hitch', 'Ghost Rider' ve 'The Place Beyond The Pines' gibi yapımlarla tanınan Mendes, 2014'ten bu yana film setlerinden uzak duruyor.