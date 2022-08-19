Evde ayak mantarına doğal çözüm önerileri 0:00 / 0:00

Ayak mantarları çok fazla etkene bağlı olarak ortaya çıkar ve bizleri rahatsız eder. Hemen kurtulmak için de evde ayak mantarına doğal çözüm önerileri nelerdir araştırmaya başlarız. Aynı zamanda sirke ayak mantarına iyi gelir mi? diye merak ettiğinizi de biliyoruz. Haydi gelin hep birlikte sorularınızın cevaplarına bir bakalım…

Ayak Mantarı Evde Nasıl Tedavi Edilir?

Ayak mantarıyla mı karşılaştınız? Hiç telaş etmeyin, size söylediklerimizi uygulayın ve bekleyin. Kısa sürede mantarlarınızdan kurtulacaksınız. Şimdi sizlere ayak mantarı doğal çözüm önerileri sunacağız. Hazırsanız başlıyoruz…

Aloe vera: Kesinlikle en iyi çözümlerden birisi aloe veralardır. Bu bitki özü hem kaşıntıları yok eder hem de kötü kokuyu engeller. Bu sebeple de düzenli kullandığınızda ayak mantarınızı da geçirecektir. Sarımsak: Evet bir diğer önemli çözüm de sarımsaktır. Son derece doğal bir yöntem olarak sarımsağı deneyebilirsiniz. Sarımsaklar anti bakteriyel özelliklere sahiptir ve bu sebeple de ayak mantarına bağlı olarak ortaya çıkan yaraları da yok edebilir. Kabartma Tozu: Bu da son derece etkili bir öneridir. Kabartma tozu kullanarak çok kısa bir sürede ayak mantarlarınızdan kurtulabilirsiniz. Karbonat ile karıştırın ve ayak mantarının olduğu bölgeye uygulayın. Böylece doğal yollardan tedavi etmeye başlayacaksınız. Zencefil: Zencefili veya zencefil içeren herhangi bir bitkiyi de kullanabilirsiniz. Mantarlı bölgeye düzenli olarak kullandığınızda işe yaradığını göreceksiniz. Zencefili bir bardak kaynamış suyun içerisine ekleyin. Tekrar kaynatın ve sonrasında uygulayın.

Ayak Mantarı Geçirme Yolları

Evde ayak mantarı en çabuk nasıl geçer? Sizlere birkaç karışımdan bahsetmek istiyoruz. Bu karışımları uyguladığınızda da çok kısa sürede ayak mantarlarınızın küçüldüğünü ve hatta yok olduğunu göreceksiniz.

Hindistan cevizi yağı: Bildiğiniz üzere Hindistan cevizi yağı çok fazla sağlık sorununda kullanılıyor ve her birinde de başarılı oluyor. Mantarlı bölgeye uyguladığınız zaman iyi geldiğini fark edeceksiniz. Bal: Evet bal da oldukça önemlidir. Cilde iyi gelmesinin yanı sıra ayak mantarını geçirmek için de kullanılıyor. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Balınız, organik olmalı. Sarımsak ile karıştırarak ayak mantarlarınıza sürün. Bunu günde iki kere yapsanız bile en kısa sürede yok olduklarını göreceksiniz. Lavanta Yağı: Bazı bitkisel yağlar da bu enfeksiyonun yok olmasında önemli rol oynarlar. Bunlardan birisi de lavanta yağıdır. Kokusuyla ayak mantarı kokusunu yok eder, ferahlatır. Damla olarak da kullanabilirsiniz. En çabuk nasıl geçer dediğimizde bu yöntemi de değerlendirmelisiniz.

Gördüğünüz gibi bu yöntemleri kullanarak ayak mantarlarınızdan en kısa sürede kurtulabilirsiniz. Ama bu konuda en çok merak edilen bir diğer soru da hemen aşağıda yer alıyor. Okumaya devam edin…

Sirke Ayak Mantarına İyi Gelir mi?

Sirkelerin ayak mantarına etkisi…. Elma sirkesinin ayak mantarını oldukça çabuk iyileştirdiğini söylemek doğru olacaktır. Daha önce de bu konuyla ilgili araştırmalar yapılmıştır ve sirkelerin bu enfeksiyonu hızlı bir şekilde iyileştirdiği gözlemlenmiştir.

Sirke, antibakteriyel özelliktedir ve bu yüzden de enfeksiyona sebep olan bakterileri hemen yok edebilir. Her akşam ayaklarınız için kullanmaya ayırdığınız bir kap belirleyin. Bu kap içerisine de bir bardak elma sirkesi ve su koyun. Su içerisinde 20 dakika kadar ayağınızı bekletin. İşte bu sayede mantarlarınız hemen geçecektir.