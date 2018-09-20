Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ne kadar oldu? Evde bakım aylığı nedir? Evde bakım aylığı nasıl alınır, evde bakım ağlığı kaç TL? Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM AYLIĞI MAAŞI NE KADAR OLDU? 2018

2018 yılının başında gelen zam ile birlikte evde bakım maaşında da artış oldu. 1 Ocak 2018 itibariyle 1.068 lira olan evde bakım maaşı Temmuz ayı ile birlikte 1.105 lira oldu. 800 bin kişinin yararlandığı evde bakım aylığının Ocak 2019'da 1.149, Temmuz 2019'da ise 1.207 lira olması bekleniyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI MAAŞI NEDİR?

Evde bakım aylığı, sürekli bakıma muhtaç bir yakınını himaye eden ve bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından verilen maaştır.

EVDE BAKIM AYLIĞI ALAN İLLER

1- Giresun

2- Tokat

3- Kahramanmaraş

4- Amasya

5- Kırklareli

6- Bolu

7- Sakarya

8- Afyonkarahisar

9- Antalya

10- Edirne

11- Adana

12- Ordu

13- Çanakkale

14- Muş

15- Konya

16- İstanbul

17- İzmir

18- Denizli

19- Ankara

20- Mersin

21- Diyarbakır

22- Manisa

23- Siirt

24- Zonguldak

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engellilik oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir. Bunun yanında parkinson, demans, böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olanların da sağlık raporunda ağır engelli ibaresi olması gerekiyor.

Evde bakım maaşı için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Bakımı üstlendikleri kişi yanlarında olmadan da vekaleten kişiden mesul olan yakını başvuruyu gerçekleştirebilir. Başvuruyu yapacak engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile evde bakım maaşı alabilmektedir.

EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

- Engelli Sağlık Kurulu raporu

- 1 adet fotoğraf

- Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi

- Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi

- Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı

- Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu İl yada ,İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi

- Boşanma halinde boşanma kararı

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