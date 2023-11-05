Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? En düşük evde bakım maaşı belli oldu! 5 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu - Merak Edilenler Haberleri

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? En düşük evde bakım maaşı belli oldu! 5 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu - Merak Edilenler Haberleri

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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 5 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Kasım ayının gelmesiyle birlikte ödeme alan hak sahipleri bu soruların cevabını araştırıyor. Bununla birlikte son enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Ocak zammı sonrası evde bakım maaşının en düşük ne kadar, kaç TL olacağı belli oldu. İşte merak edilen soruların cevabı ve en düşük evde bakım maaşı...