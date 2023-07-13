Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenenler tarafından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memur maaş zammı yüzde 17,55 olarak açıklanırken Temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşları da belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler bu ay itibarıyla zamlı olarak ödenecek. İşte 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller... Habertürk Giriş: 13.07.2023 - 09:00 Güncelleme: 13.07.2023 - 09:00 facebook

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Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahipleri tarafından ödenen evde bakım maaşları Temmuz zammı ile yeniden şekillendi. Her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenen evde bakım aylığı Ocak zammı sonrası 4 bin 337 TL olmuştu. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylere ödenen evde bakım maaşı Temmuz zammı sonrasında güncellendi. Evde bakım yardım paralarının ödenmeye başlandığını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte 13 Temmuz 2023 Temmuz zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ve evde bakım aylığı yatan iller listesi...

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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU? TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. 2023 Temmuz itibarı ile evde bakım maaşlarının 5 bin 97 lira olması bekleniyor.