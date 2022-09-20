Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı | Aylık 3.340 TL ödeme yapılıyor! Eylül 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncelleniyor. Hasta, yaşlı ve engellilerin bakımını üstlenenlere her ayın 15 itibarıyla ödenen evde bakım maaşları hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç olanlara aylık 3 bin 340 TL olarak ödenen evde bakım aylıkları ödenmeye başlandı. İşte, 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...

ABONE OL
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı | Aylık 3.340 TL ödeme yapılıyor! Eylül 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve hangi illerde yattı?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi, 20 Eylül Salı günü için araştırılıyor. Evde bakım aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3 bin 340 TL olarak hesaplara yatırılıyor. Bakan Yanık, bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL yardım parasının hesaplara yatırılmaya başladığını açıklamıştı. Hasta, yaşlı ve engellilerin bakımını yapan kişiler, evde bakım maaşı sorgulamalarını SMS yoluyla ve ya e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriyor. İşte, 20 Eylül 2022 evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi...
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı | Aylık 3.340 TL ödeme yapılıyor! Eylül 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve hangi illerde yattı?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı. Evde bakım aylıkları 15 Eylül tarihinden itibaren başladı. Evde bakım maaşı ödemeleri 30 Eylül'e kadar devam edecek.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı | Aylık 3.340 TL ödeme yapılıyor! Eylül 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve hangi illerde yattı?

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı | Aylık 3.340 TL ödeme yapılıyor! Eylül 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve hangi illerde yattı?

    E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI 2022

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    E-DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİM TIKLAYINIZ.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı | Aylık 3.340 TL ödeme yapılıyor! Eylül 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve hangi illerde yattı?

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı | Aylık 3.340 TL ödeme yapılıyor! Eylül 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve hangi illerde yattı?

    Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı | Aylık 3.340 TL ödeme yapılıyor! Eylül 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve hangi illerde yattı?

    EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILIYOR?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı. Maaşlar, bir aksaklık yaşanmazsa 15 Eylül tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak. Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı | Aylık 3.340 TL ödeme yapılıyor! Eylül 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve hangi illerde yattı?

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    2022 yılı Temmuz asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Evde bakım parası da bu kapsamda 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı | Aylık 3.340 TL ödeme yapılıyor! Eylül 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve hangi illerde yattı?

    Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı | Aylık 3.340 TL ödeme yapılıyor! Eylül 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve hangi illerde yattı?
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı | Aylık 3.340 TL ödeme yapılıyor! Eylül 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve hangi illerde yattı?
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı | Aylık 3.340 TL ödeme yapılıyor! Eylül 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve hangi illerde yattı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.