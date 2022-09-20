Evde bakım maaşı yatan iller listesi, 20 Eylül Salı günü için araştırılıyor. Evde bakım aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3 bin 340 TL olarak hesaplara yatırılıyor. Bakan Yanık, bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL yardım parasının hesaplara yatırılmaya başladığını açıklamıştı. Hasta, yaşlı ve engellilerin bakımını yapan kişiler, evde bakım maaşı sorgulamalarını SMS yoluyla ve ya e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriyor. İşte, 20 Eylül 2022 evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi...