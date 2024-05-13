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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: 13 Mayıs Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 13 Mayıs Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım parası e devlet ve sms üzerinden öğreniliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesi merak ediliyor. Peki 13 Mayıs Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:34
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        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulamaları sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı, bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlı kişilere oldukça önemli fayda sağlıyor. Peki evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Işte Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı 13 Mayıs 2024

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        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

        Evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. Evde bakım maaşı ödemeleri geçtiğimiz Nisan ayında Ramazan Bayramı tarihi yani10 Nisan öncesinde başladı. Ancak Mayıs ayında ödemeler diğer aylarda olduğu gibi ayın 15'inden itibaren başlayacak. Ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapıldığı için illere göre birkaç gün sürebiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

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        EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

        Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre 5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.

        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

        Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

        Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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