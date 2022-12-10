Bakteriler süngerden ellere ve mutfak tezgahlarına kadar bulaşabiliyor. Bakterinin bu kadar hızlı büyümesine yardımcı olan etken ise nem ve yemek artıkları.

Araştırmalara göre fırça ve kabak lifi kullanmak bakterilerin daha az çoğalmasına neden oluyor çünkü bu kadar ıslak kalmıyorlar.