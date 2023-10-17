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        Haberler Yaşam Evde bulunan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz 5 eğlenceli bilimsel deney!

        Evde kolayca yapabileceğiniz 5 eğlenceli bilimsel deney!

        Deneyler sayesinde çocuklar sebep-sonuç ilişkisini çok daha kolay kavrar. Bilimle ilgisi olmayan insanların bile eğlenebileceği, evde kolay malzemelerle yapılabilecek 5 bilimsel deneyi sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:02
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        1

        YUMURTAYI YİYEN ŞİŞE DENEYİ

        Malzemeler:

        - 1 yumurta

        - Cam şişe

        - Peçete ve gazete

        - Kibrit ve çakmak

        Nasıl yapılır:

        - Yumurtayı haşlayın ve haşlandıktan sonra soyun.

        - Bir parça gazete ve peçeteyi yakın cam şişenin içerisine atın (küçük çocukların ailesinden büyük bir bireyden yarım alması gerekir)

        - Zaman kaybetmeden yumurtayı cam şişenin tam ucuna koyun.

        - Zaman geçtikçe şişenin adeta yumurtayı yediğini göreceksiniz.

        Deney sonucu:

        Yumurta, şişenin ağzına ilk konulduğunda iç ve dış ortamdaki basınçlar eşitti. Ancak içerisine kağıt yakıp attığınızda oksijen bitinceye dek yanma olayı devam etti ve yüksek açık hava basıncı yumurtanın esnek olması nedeniyle dışarıdan hava almasını engelledi. Şişenin dışındaki basınç içindekinden fazla olduğunda tıpkı şişe yumurtayı yemiş gibi göründü.

        2

        SUYUN YÜZEY GERİLİMİ DENEYİ

        Malzemeler:

        - Tabak

        - Su

        - Karabiber

        - Çay kaşığı

        - Bir miktar deterjan

        Nasıl yapılır:

        - Tabağı alın ve içerisini bir miktar su ile doldurun.

        - Su dolu tabağa biraz karabiber ilave edin.

        - Suyun tam ortasına birkaç damla deterjan dökün.

        Deney sonucu:

        Suyun yüzeyinde görmeseniz de yüzey geriliminden kaynaklı oluşan çok ince bir zar vardır. Deterjan, bu zarı yırtar ve sıvının karabiberin kenara kaçmasına neden olur.

        3

        GÖRÜNMEZ YAZI DENEYİ

        Malzemeler:

        - Limon

        - Su

        - Kaşık

        - Bir adet kase

        - Bir kulak çubuğu

        - Beyaz bir kağıt

        Nasıl yapılır:

        - İlk olarak limonu ortadan ikiye kesin ve bir kaseye suyunu sıkın. Limon suyunun içine birkaç damla su damlatın ve kaşıkla karıştırın.

        - Daha sonra kulak çubuğunu limon suyunun içine bandırın ve beyaz kağıda dilediğiniz sözü yazın.

        - Notu bıraktığınız kişiye beyaz kağıdı bir ışık kaynağına yaklaştırmasını söyleyin.

        Deney sonucu:

        Limon suyu sıcaklaştığında oksitlenir. Bunun sonucunda da yazılar sanki paslanmış bir yazı gibi gözükmeye başlar. Üstelik bu deneyi sadece limonla yapmanıza gerek yok. Limon gibi asidik olan portakal, soğan ve sirke ile yapabilirsiniz.

        4

        YUMURTA KABUKLARINDAN KRİSTAL YAPIMI DENEYİ

        Malzemeler:

        - Dilediğiniz miktarda temiz yumurta kabuğu

        - Su

        - Çözünebilir katılar: Sofra tuzu, kaya tuzu, şeker, kabartma tozu, deniz tuzu ve boraks

        - Isıya dayanıklı küçük kaplar

        - Kaşık

        - Gıda boyası

        - Yumurta kutusu veya küçük müffin kaplar

        Nasıl yapılır:

        - Öncellikle yumurtanın altına veya üstüne küçük bir delik açıp içini boşaltın. Ardından yumurta kabuğunu ikiye bölün ve nazik bir şekide sıcak suda yıkayın.

        - Daha sonra yumurtanın iç kısmında bulunan zarı elinizle çıakrın. Sıcak su zarın çıkmasını kolaylaştırır.

        - Tüm yumurta kabuklarına aynı işlemi yaptıktan sonra bir kaba yerleştirin.

        - Isıya dayanıklı olan ayrı kabın içine yarım fincan sıcak su ekleyin.

        - Bu suyun içerisine 1/4 çözünebilir katı madde ekleyin.

        - Su aşırı doygun hale gelene dek katı maddeleri kontrollü bir şekilde eklemeye devam edin. Daha sonra içerisine gıda boyası ekleyin.

        - Hazırladığınız bu solüsyonu yumurta kabuklarının içerisine aşırı olmayacak şekilde dökün ve yumurta kabuklarını içerisine batırın.

        - Suyun buharlaşmasını beklerken yumurta kabuklarını sağlam bir zeminde tutun.

        Deney sonucu: Tuzların çözeltideki moleküller arasında boşluk kalmayana dek çözünmelerine yardımcı olmak için sıcak suyun enerjisinden yararlanılır. Çözelti soğudukça, su enerjisini kaybeder ve kristaller tekrar katı haline gelebilmek için çözeltiden ayrılmaya çalışır.

        5

        SÜTTEN PLATİK YAPMA DENEYİ

        Malzemeler:

        - Bir bardak süt

        - 4 çay kaşığı beyaz sirke

        - Bir kase

        - Bir süzgeç

        Nasıl yapılır:

        - İlk olarak sütü küçük bir tencereye dökün ve sıcak ısınana kadar devam edin ancak sütü kaynatmayın.

        - Daha sonra sütü kaseye dökün.

        - Beyaz sirkeyi sütün içerisinde ekleyin ve bir kaşık yardımıyla karıştırın.

        - Sütü süzgeçten geçirin ve kalan topaçları toparlayın.

        - Oluşturduğunuz plastiğin soğumasını bekleyin ve soğuduktan sonra suda yıkayın.

        Deney sonucu:

        Aslında yapılan deney "kazein" adı verilen bir peynirin yapım aşamasının basit versiyonudur. Sütteki proteinin sirkedeki asitle tepkimeye girmesiyle ortaya çıkan küçük topakçıklar polimerizasyon tepkimesi olarak da bilinir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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