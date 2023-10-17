Haberler Yaşam Evde bulunan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz 5 eğlenceli bilimsel deney!

Evde kolayca yapabileceğiniz 5 eğlenceli bilimsel deney! Deneyler sayesinde çocuklar sebep-sonuç ilişkisini çok daha kolay kavrar. Bilimle ilgisi olmayan insanların bile eğlenebileceği, evde kolay malzemelerle yapılabilecek 5 bilimsel deneyi sizler için derledik. Habertürk Giriş: 17.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:02 facebook

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YUMURTAYI YİYEN ŞİŞE DENEYİ Malzemeler: - 1 yumurta - Cam şişe - Peçete ve gazete - Kibrit ve çakmak Nasıl yapılır: - Yumurtayı haşlayın ve haşlandıktan sonra soyun. - Bir parça gazete ve peçeteyi yakın cam şişenin içerisine atın (küçük çocukların ailesinden büyük bir bireyden yarım alması gerekir) - Zaman kaybetmeden yumurtayı cam şişenin tam ucuna koyun. - Zaman geçtikçe şişenin adeta yumurtayı yediğini göreceksiniz. Deney sonucu: Yumurta, şişenin ağzına ilk konulduğunda iç ve dış ortamdaki basınçlar eşitti. Ancak içerisine kağıt yakıp attığınızda oksijen bitinceye dek yanma olayı devam etti ve yüksek açık hava basıncı yumurtanın esnek olması nedeniyle dışarıdan hava almasını engelledi. Şişenin dışındaki basınç içindekinden fazla olduğunda tıpkı şişe yumurtayı yemiş gibi göründü.

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SUYUN YÜZEY GERİLİMİ DENEYİ Malzemeler: - Tabak - Su - Karabiber - Çay kaşığı - Bir miktar deterjan Nasıl yapılır: - Tabağı alın ve içerisini bir miktar su ile doldurun. - Su dolu tabağa biraz karabiber ilave edin. - Suyun tam ortasına birkaç damla deterjan dökün. Deney sonucu: Suyun yüzeyinde görmeseniz de yüzey geriliminden kaynaklı oluşan çok ince bir zar vardır. Deterjan, bu zarı yırtar ve sıvının karabiberin kenara kaçmasına neden olur.