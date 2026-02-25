Evde çıtır tavuk nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı çıtır tavuk tarifi

Evde yapılan tavuk çoğu zaman ya kuru oluyor ya da bekledikçe lastik gibi bir dokuya dönüşüyor. Oysa doğru yöntemle hazırlanan bir çıtır tavuk, dışı ince kabuklu içi sulu kalan dengeli bir pişirme tekniğine dayanıyor; mesele sadece kızartmak değil, hazırlık aşamasından dinlendirmeye kadar bir süreç yönetimi. Hangi baharat aromayı öne çıkarır, fırında aynı etki yakalanır mı, ön marine gerçekten fark eder mi? İşte, evde çıtır tavuk yapmak isteyenlerin merak ettiği detaylar ve daha fazlası.

EVDE ÇITIR TAVUK NASIL YAPILIR?

Ev konforunda mükemmel çıtırlığı yakalamanın sırrı, tavuğun suyunu hapsederken dış katmanını koruyucu bir zırh gibi örmekten geçer. Genellikle göğüs veya kemiksiz kalça eti tercih edilen bu tarifte, etlerin marine edilmesi lezzet derinliği sağlar. Tavukları jülyen veya lokmalık parçalar halinde doğradıktan sonra, onları sadece pişirmek değil, aynı zamanda aromalandırmak gerekir. Ev yapımı olmasının en büyük avantajı, endüstriyel katkı maddelerinden uzak, tamamen kontrolünüzde olan bir süreç yönetmektir. Doğru sıcaklık ve doğru kaplama tekniği birleştiğinde, sonuç her zaman dışı altın sarısı, içi ise yumuşacık kalan bir yemek ortaya çıkacaktır.

Malzemeler: 600 gram tavuk göğsü veya kemiksiz but eti (Jülyen doğranmış). 2 adet yumurta, yarım çay bardağı süt veya maden suyu, 1 yemek kaşığı hardal (isteğe bağlı). 1 su bardağı un, yarım su bardağı mısır nişastası. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı sarımsak tozu, bir tutam kekik. 1.5 su bardağı ufalanmış mısır gevreği (şekersiz) veya iri taneli galeta unu (Panko tarzı). Kızartmak için yüksek yanma noktasına sahip bitkisel yağ. Yapılışı: Tavuk etlerini mümkün olduğunca eşit boyutlarda, uzun şeritler veya lokmalık parçalar halinde dilimleyin. Eşit boyut, aynı anda pişmelerini sağlayarak kurumanın önüne geçer. Geniş bir kapta un, nişasta ve tüm baharatları homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Nişasta, kaplamanın daha gevrek ve dayanıklı olmasını sağlayan gizli kahramandır. Ayrı bir kasede yumurta ve sütü (veya maden suyunu) iyice çırpın. Maden suyu kullanmak, kaplamanın içine hava kabarcıkları hapsederek daha hafif bir doku yaratır.