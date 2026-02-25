Evde çıtır tavuk nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı çıtır tavuk tarifi
Dışarıdan söylediğimizde hep aynı heyecanı yaratan o çıtır tavuk aslında mutfağın ulaşılmaz bir sırrı değil. Doğru kaplama, doğru ısı ve birkaç küçük teknik detayla evde yapılan versiyonun çok daha dengeli ve gerçek bir lezzet verdiğini fark ediyorsunuz. Üstelik katkı maddesi, ağır yağ kokusu ve ertesi gün pişmanlığı da yok. Peki restoran dokusunu yakalamanın püf noktası ne, kaplama neden bazen yumuşuyor, hangi yağ gerçekten fark yaratıyor?
Evde yapılan tavuk çoğu zaman ya kuru oluyor ya da bekledikçe lastik gibi bir dokuya dönüşüyor. Oysa doğru yöntemle hazırlanan bir çıtır tavuk, dışı ince kabuklu içi sulu kalan dengeli bir pişirme tekniğine dayanıyor; mesele sadece kızartmak değil, hazırlık aşamasından dinlendirmeye kadar bir süreç yönetimi. Hangi baharat aromayı öne çıkarır, fırında aynı etki yakalanır mı, ön marine gerçekten fark eder mi? İşte, evde çıtır tavuk yapmak isteyenlerin merak ettiği detaylar ve daha fazlası.
EVDE ÇITIR TAVUK NASIL YAPILIR?
Ev konforunda mükemmel çıtırlığı yakalamanın sırrı, tavuğun suyunu hapsederken dış katmanını koruyucu bir zırh gibi örmekten geçer. Genellikle göğüs veya kemiksiz kalça eti tercih edilen bu tarifte, etlerin marine edilmesi lezzet derinliği sağlar. Tavukları jülyen veya lokmalık parçalar halinde doğradıktan sonra, onları sadece pişirmek değil, aynı zamanda aromalandırmak gerekir. Ev yapımı olmasının en büyük avantajı, endüstriyel katkı maddelerinden uzak, tamamen kontrolünüzde olan bir süreç yönetmektir. Doğru sıcaklık ve doğru kaplama tekniği birleştiğinde, sonuç her zaman dışı altın sarısı, içi ise yumuşacık kalan bir yemek ortaya çıkacaktır.
Malzemeler:
600 gram tavuk göğsü veya kemiksiz but eti (Jülyen doğranmış).
2 adet yumurta, yarım çay bardağı süt veya maden suyu, 1 yemek kaşığı hardal (isteğe bağlı).
1 su bardağı un, yarım su bardağı mısır nişastası.
1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı sarımsak tozu, bir tutam kekik.
1.5 su bardağı ufalanmış mısır gevreği (şekersiz) veya iri taneli galeta unu (Panko tarzı).
Kızartmak için yüksek yanma noktasına sahip bitkisel yağ.
Yapılışı:
Tavuk etlerini mümkün olduğunca eşit boyutlarda, uzun şeritler veya lokmalık parçalar halinde dilimleyin. Eşit boyut, aynı anda pişmelerini sağlayarak kurumanın önüne geçer.
Geniş bir kapta un, nişasta ve tüm baharatları homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Nişasta, kaplamanın daha gevrek ve dayanıklı olmasını sağlayan gizli kahramandır.
Ayrı bir kasede yumurta ve sütü (veya maden suyunu) iyice çırpın. Maden suyu kullanmak, kaplamanın içine hava kabarcıkları hapsederek daha hafif bir doku yaratır.
Tavuk parçalarını önce baharatlı un karışımına bulayın ve üzerindeki fazla unu silkeleyin. Bu ince katman, sıvının ete tutunmasını sağlayan bir astar görevi görür.
Unlanan tavukları önce sıvı karışıma daldırın, ardından bekletmeden mısır gevreği veya galeta ununun olduğu kaba alın. Elinizle hafifçe bastırarak dış kaplamanın her noktaya eşit dağıldığından emin olun.
Kapladığınız tavukları bir tepsiye dizip pişirmeden önce buzdolabında 15 dakika kadar dinlendirin. Bu kısa mola, kaplamanın etle bütünleşmesini ve pişerken dökülmemesini sağlar.
Geniş bir tavada yağı iyice kızdırın. Tavukları birbirine temas etmeyecek şekilde yerleştirin. Her bir yüzeyi yaklaşık 4 ile 5 dakika, altın sarısı renk alana kadar orta ateşte pişirin.
Pişen tavukları doğrudan tabağa değil, tel bir süzgecin veya kağıt havlunun üzerine alın. Alt kısımlarının hava alması, kendi buharıyla yumuşamalarını engelleyerek çıtırlığı koruyacaktır.
KOLAY ÇITIR TAVUK PİŞİRME TEKNİKLERİ VE PÜF NOKTALARI
Hızlı ve etkili bir sonuç için iki ana yöntemi izlemeniz gerekir. Bunlardan biri derin yağda kızartma veya fırınlama. Eğer daha hafif bir seçenek arıyorsanız, kapladığınız tavukları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip üzerlerine çok az zeytinyağı püskürterek 200 derece fırında altın rengi alana kadar pişirebilirsiniz. Daha geleneksel bir çıtırlık için ise yağı iyice kızdırdıktan sonra tavukları orta ateşte, birbirine değmeyecek şekilde pişirmelisiniz. Yağın derecesi çok düşük olursa tavuklar yağ çeker, çok yüksek olursa dışı yanar içi çiğ kalır. Pişen tavukları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzmek, çıtırlığın kalıcı olmasını sağlar.