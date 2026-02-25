Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Evde gözleme nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı gözleme tarifi

        Evde gözleme nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı gözleme tarifi

        Gözleme basit görünen ama hamur kıvamı tutmadığında sonucu hızla değişen tariflerden biri. Çok sert ya da çok yumuşak hamur açmayı zorlaştırırken, iç harcın sulanması tüm emeği bozabiliyor. Hamur dinlendirme süresi, tava sıcaklığı ve iç malzemenin hazırlanışı en çok merak edilen başlıklar arasında. Sizler için hazırladığımız yazımızda merak edilen tüm soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 15:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde gözleme nasıl yapılır?

        Evde gözleme hazırlarken çoğu kişi ince açamama veya kuruma problemi yaşıyor. Oysa birkaç küçük teknikle yumuşak kalan ve katlanırken kırılmayan bir hamur elde etmek mümkün. Peynirli, patatesli ya da otlu fark etmeksizin aynı temel yöntem uygulanıyor. Peki, evde gözleme nasıl yapılır?

        EVDE GÖZLEME NASIL YAPILIR?

        Evde gözleme yapmak aslında hamur açma pratiğiyle ilgili bir beceri gibi görünse de işin özü doğru kıvamı yakalamaktan geçer. Anadolu’da sac üstünde yapılan o ince ve yumuşak dokunun sırrı malzemeden çok hamurun davranışını anlayabilmekte saklıdır. Hamur ele yapışmayacak ama sert de olmayacak durumda yapılmalıdır.

        REKLAM

        Pek çok kişi bu aşamayı gereksiz görür ama aslında açılabilirlik tamamen burada olur. Dinlenmemiş hamur geri toplar, açıldıkça küçülür ve kalın kalır. En az 20 dakika, ideal olarak yarım saat üzeri dinlenen hamur ise oklava altında direnç göstermez.

        Açma aşamasında fazla un kullanmak sık yapılan hatalardandır. Fazla un gözlemenin yüzeyini kurutur ve pişerken sertleşmesine neden olur. Bunun yerine hamuru hafif yağlanmış zeminde açmak daha doğru sonuç verir.

        EVDE GÖZLEME TARİFİ

        • Un
        • Ilık su
        • Tuz
        • Az miktarda sıvı yağ

        Yapılışı

        Yoğurma sırasında suyu tek seferde eklemek yerine yavaş yavaş katmak hamurun kontrolünü sağlar. Yumuşak ama toparlanan bir hamur elde edildiğinde üzeri kapatılarak dinlendirilir. Bu sırada iç harcı hazırlanır.

        En klasik iç peynir ve maydanozdur fakat önemli olan peynirin kuru olmasıdır. Sulu peynir hamuru ıslatır ve gözleme hamurlaşır. Patatesli yapılacaksa haşlanan patates ezilip baharatla harmanlanmalı, soğan kullanılacaksa önceden hafif öldürülmelidir. Çiğ soğan sulanma yapar. Ispanaklı içte ise yapraklar tuzla ovulup suyu sıkılmalıdır.

        REKLAM

        Dinlenen hamur bezelere ayrılır. Her beze ince açılır, yarısına iç konur ve kapatılır. Kenarları bastırmak yeterlidir, çatalla kapatmaya gerek yoktur çünkü fazla baskı sertlik yaratır. Orta ateşte pişirilir, çevirdikten sonra üzerine çok az tereyağı sürülür. Yağı hamur sıcakken sürmek yüzeyin kurumasını engeller ve o yumuşak dokuyu verir.

        EVDE GÖZLEME YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Gözleme yaparken en belirleyici faktör ateş yönetimidir. Yüksek ateş hızlı kızartır ama içini çiğ bırakır. Düşük ateş kurutur. Doğru nokta hamurun renk almadan pişmesi ve sonrasında hafif kızarmasıdır. Önce pişirilme derecesi dikkate alınmalı ardından rengine odaklanmak gerekir.

        İkinci dikkat edilmesi gereken konu ise iç harcın nem oranıdır. Sulu iç her zaman hamuru parçalar. Bu yüzden tüm iç malzemelerin önceden hazırlanıp bekletilmesi gerekir. Gözleme hazırlanırken değil, öncesinde iç dengesi kurulmalıdır. Özellikle peynirli harçlarda tuz miktarı kontrol edilmezse pişerken su salar ve hamur sakız gibi olur.

        Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta üst üste koyma tekniğidir. Pişen gözlemeleri açıkta bırakmak sertleştirir. Üst üste koyup üzerini örtmek ise buharla yumuşatır. Yani gözlemenin yumuşaklığı pişirme sonrası yönetilir.

        Son olarak yağlama konusu pişirme sırasında fazla abartılmamalıdır. Gözleme yağda yüzmez, yüzeyi besleyecek kadar yağ yeterlidir. Fazlası lezzeti artırmaz, hamurun karakterini siler. İyi gözleme yağ tadı vermez, tahıl kokusunu korumaya yardımcı olur.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı

        Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı kaza kırıma uğradı, bir asker şehit olduBalıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 00:50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon