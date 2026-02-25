Evde humus nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı humus tarifi
Bir tabak humus çoğu zaman sadece bir meze gibi görülür ama aslında mutfakta kontrolün tamamen sende olduğu nadir tariflerden biridir. Dışarıda yediğinle evde yaptığın arasındaki fark genellikle malzemeden değil dengeden gelir. Kıvamı, tahinin aroması, limonun asiditesi ve nohutun dokusu küçük dokunuşlarla bambaşka bir karakter kazanır. Bu yüzden evde humus yapmak sadece bir tarif uygulamak değil, damak tadını yeniden ayarlamak gibidir. Peki, Evde humus nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı humus tarifi nasıl olmalıdır?
Evde yapılan humus, hazır ürünlerden farklı olarak tamamen taze aromalar barındırır ve bu yüzden küçük hatalar bile doğrudan hissedilir. O yüzden iyi bir humusun sırrı malzemede değil süreçte saklıdır. Hangi aşamalar sonucu değiştirir, nerede hata yapılır, püf noktaları nelerdir? Merak edilen yanıtlar sizler için hazırladığımız yazımızda.
HUMUS NEDİR?
Humus, Orta Doğu ve Akdeniz mutfağının en köklü tariflerinden biridir ancak yalnızca bir meze olarak tanımlamak eksik kalır. Nohutun tahin, limon suyu ve zeytinyağı ile emülsiyon haline getirilmesiyle oluşan bu karışım aslında bir teknik üründür. Amaç sadece malzemeleri karıştırmak değil, pürüzsüz ve kremsi bir yapı oluşturmaktır. İyi bir humus kaşıkla değil ekmekle sürülerek yenir; yüzeyinde yağ göllenmez, ağızda un gibi dağılmaz ve boğazda kuru bir his bırakmaz.
Humusun karakterini belirleyen şey baharat değil dokudur. Kimyon, sarımsak ya da paprika sadece aromayı destekler. Asıl başarı nohutun kabuğundan ayrılması, tahin oranının doğru kurulması ve limonun keskinliğinin dengelenmesidir. Bu yüzden her ülkede humus vardır ama her yerde aynı değildir. Bazı bölgelerde yoğun tahinli ve açık renkli, bazı yerlerde daha sarı ve nohut baskın olur. Türkiye’de ise genellikle daha limonlu ve sarımsaklı yapılır.
Besin açısından da güçlüdür. Bitkisel protein, lif ve sağlıklı yağ içerir. Bu nedenle yalnızca meze değil, tek başına doyurucu bir öğün alternatifi olarak da tüketilir. Günümüzde sandviç sosu, kahvaltı ezmesi ya da sağlıklı atıştırmalık olarak kullanılması bu çok yönlülüğün sonucudur.
EVDE HUMUS NASIL YAPILIR?
Evde humus yapmak teknik olarak basittir ama iyi humus yapmak küçük detayların toplamıdır. En büyük farkı yaratan şey blender gücü değil hazırlık aşamasıdır.
İlk adım nohutu doğru pişirmektir. Nohut bir gece önceden ıslatılır, ertesi gün kabukları gevşeyene kadar haşlanır. Yeterince pişmemiş nohut blenderda parçalanır ama kremleşmez. O yüzden haşlama süresi klasik yemeklik nohuttan daha uzun olmalıdır.
İkinci kritik aşama kabukları ayırmaktır. Bu işlem zahmetli görünür fakat humusun restoran kalitesine ulaşmasının ana sebebidir. Kabuksuz nohut tahinle birleştiğinde ipeksi bir yapı oluşturur.
Karıştırma sırasında sıralama önemlidir. Önce tahin ve limon karıştırılır. Bu aşamada karışım koyulaşır ve rengi açılır. Sonra sarımsak ve nohut eklenir. En son buzlu su ya da haşlama suyundan azar azar eklenir. Bu işlem humusu hafifletir ve köpüksü bir kıvam verir.
EVDE HUMUS TARİFİ
Malzemeler
2 su bardağı haşlanmış nohut
3 yemek kaşığı tahin
1 diş sarımsak
1 adet limonun suyu
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
yarım çay kaşığı kimyon
3-6 yemek kaşığı buzlu su ya da nohut haşlama suyu
Yapılışı
Haşlanan nohudun kabuklarını mümkün olduğunca ayır
Tahin ve limon suyunu blenderda 1 dakika çevirerek beyazlat
Sarımsak ve tuzu ekle, kısa süre karıştır
Nohutları ilave edip macun kıvamına gelene kadar çek
Buzlu suyu kaşık kaşık ekleyerek kıvamı aç
Kimyonu kat ve son kez karıştır
Servis tabağına al, ortasına çukur açıp zeytinyağı gezdir
EVDE HUMUS YAPIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
EVDE HUMUS SAKLAMA KOŞULLARI
Humus taze tüketilmesi gereken bir üründür çünkü içinde koruyucu yoktur. Oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemelidir. Servis sonrası hemen kapalı kaba alınmalı ve buzdolabına kaldırılmalıdır.
Üzeri açık kalırsa kabuk bağlar ve rengi koyulaşır. Bunu önlemek için yüzeyine ince bir zeytinyağı tabakası sürülür. Bu yöntem hem oksidasyonu yavaşlatır hem nem kaybını engeller.
Buzdolabında ideal tüketim süresi 3 gündür. Dördüncü günden sonra tadı keskinleşir ve limon öne çıkar. Daha uzun saklanacaksa küçük porsiyonlar halinde dondurulabilir ancak çözüldüğünde kıvamı yeniden blenderdan geçirilmelidir.