Evde kardiyo nasıl yapılır? Evde kardiyo yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Yeni ameliyat geçirenler, ileri düzey obezitesi bulunanlar ve kontrolsüz diyabeti olan bireyler egzersiz programına başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanına danışmalıdır. Hamilelik döneminde yüksek tempolu kardiyo önerilmez, hafif yürüyüş gibi düşük yoğunluklu hareketlerle sınırlandırılması gerekir. Baş dönmesi, göğüs ağrısı, çarpıntı ya da aşırı halsizlik hissedildiğinde egzersiz hemen bırakılmalıdır. Çocuklarda ve ileri yaştaki bireylerde süre kısa tutulmalı ve hareketler yaşa uygun seçilmelidir.

EVDE KARDİYO NASIL YAPILIR?

Evde kardiyo yapmak spor salonuna gitmeden kalp atım hızını yükseltmek, yağ yakımını desteklemek ve genel kondisyonu artırmak isteyen kişiler için pratiktir. Uygulamaya başlamadan önce oda havalandırılmalı, zeminde kayma riski bulunmamalı ve rahat kıyafet tercih edilmelidir. Kardiyo öncesinde üç beş dakikalık hafif ısınma hareketleri yapılır. Boyun, omuz, kalça ve diz eklemleri yumuşak geçişlerle hazırlanır. Ardından ana çalışmaya geçilir. Ev ortamında kardiyo için ekipman şart değildir. Yerinde koşu, jumping jack, diz çekme yürüyüşü, mountain climber, squat, plank geçişleri ve ip atlama hareketleri bir araya getirilerek etkili bir döngü oluşturulabilir.

Her hareket 30-40 saniye uygulanır, ardından on beş yirmi saniye dinlenilir. Bu tur dört ya da beş kez tekrarlandığında nabız yükselir ve terleme başlar. Başlangıç seviyesinde olanlar süreleri kısa tutabilir, zamanla artırabilir. Nefes kontrolü büyük önem taşır. Hareket sırasında nefes tutulmamalı, burundan alınıp ağızdan verilmelidir. Gövde dik tutulur, karın kasları hafifçe sıkılır. Dizlerin içe kapanmamasına dikkat edilir. Kardiyo sırasında hızdan çok devamlılık hedeflenmelidir. Çok hızlı başlayıp erken yorulmak yerine orta tempoyla uzun süre hareket etmek daha verimli olur. Çalışma süresi yirmi dakika ile başlayıp kırk dakikaya kadar çıkarılabilir. Antrenman bittikten sonra kalp ritminin yavaşlaması adına tempolu yürüyüş benzeri hafif hareketler yapılır ve kaslar esnetilir. Su tüketimi ihmal edilmemelidir. Evde kardiyo haftada üç ya da dört gün uygulanabilir. Her gün yoğun kardiyo yapmak kas yorgunluğuna yol açabilir. Düzenli ilerleyen kişilerde zamanla dayanıklılık artar, nefes kapasitesi gelişir ve günlük hareketlerde rahatlama hissedilir. Ağrı, baş dönmesi ya da çarpıntı oluştuğunda çalışma bırakılmalı ve vücut dinlendirilmelidir. Evde yapılan kardiyo disiplinle sürdürüldüğünde kilo kontrolüne katkı sağlar, dolaşım sistemini destekler ve enerji seviyesini yükseltir.