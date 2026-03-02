Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Evde kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kemalpaşa tatlısı tarifi

        Evde kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kemalpaşa tatlısı tarifi

        Şerbetli tatlılar denildiğinde akla ilk gelen lezzetlerden biri de şüphesiz Kemalpaşa tatlısıdır. Özellikle özel günlerde, davet sofralarında ve kalabalık aile yemeklerinde sıkça tercih edilir. Yumuşacık dokusu, şerbeti tam çekmiş kıvamı ve üzerindeki hindistan cevizi dokunuşu ile oldukça sevilen bir tatlıdır. Ancak pek çok kişi bu lezzeti sadece hazır paketlerden yapabileceğini düşünür. Oysa doğru malzemeler ve doğru adımlarla evde kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır sorusuna oldukça pratik bir cevap verebiliriz.

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Evde kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır?

        Katkı maddesi içermeyen, ölçüsü dengeli ve kıvamı tam tutan bir evde kemalpaşa tatlısı tarifi ile mutfağınızda harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Üstelik doğru teknikleri uygulayarak hem doğal hem de lezzetli bir sonuç alabileceğinizi söyleyebiliriz. Doğal ve kolay Kemalpaşa tatlısı için şimdi detaylara geçelim…

        Kemalpaşa Tatlısı Nedir?

        Kemalpaşa tatlısı, adını Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinden alan geleneksel bir Türk tatlısıdır. Peynirli hamurdan yapılan küçük yuvarlak topların şerbetle buluşmasıyla hazırlanır. Dışı hafif sıkı, içi ise yumuşak ve süngerimsi bir yapıya sahiptir. Genellikle hazır kurutulmuş halde satılsa da aslında bu tatlı evde de yapılabilir. İşte bu noktada evde kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır sorusu önem kazanır. Çünkü ev yapımı versiyonu, katkısız içeriği sayesinde çok daha doğal bir lezzet sunar. Kemalpaşa tatlısı genellikle kaymak, kremşanti veya dondurma ile servis edilir. Soğuk servis edildiğinde lezzeti daha da belirginleşir. Şerbetli tatlılar arasında nispeten daha hafif bir seçenek olduğunu da ifade edebiliriz. İşte evde Kemalpaşa tatlısı tarifi hakkında merak edilen detaylar…

        Evde Kemalpaşa Tatlısı Nasıl Yapılır?

        Genellikle Kemalpaşa tatlısının hamur kısmı hazır paketlerde satılır. Bu hamurlar oldukça serttir ve paket açıldıktan sonra şekerli suda kaynatılarak pişirilir. Bu su yani tatlının şerbetine limon da eklenir ve ardından hindistancevizi ile servis edebilirsiniz. Ayrıca bu tatlı genellikle krema, kaymak ya da dondurma eklenerek de servis edilebilir. Ancak Kemalpaşa tatlısının her aşamasını yani hamurunu dahi evde yapmak isteyenler var. Doğal ve kolay Kemalpaşa tatlısını evde yapmak imkansız değil. Gerçekten lezzetli bir sonuç almak için hamur kıvamı ve şerbet dengesi oldukça önemlidir. Sabırlı ve ölçülü ilerlerseniz başarılı bir sonuç elde edebileceğinizi belirtebiliriz.

        Kemalpaşa Tatlısının Hamuru İçin Gerekli Malzemeler

        • 1 su bardağı tuzsuz lor peyniri
        • 1 adet yumurta
        • 1 çay bardağı irmik
        • 1 çay bardağı un
        • 1 çay kaşığı kabartma tozu

        Kemalpaşa Tatlısının Şerbeti İçin Gerekli Malzemeler

        • 2 su bardağı toz şeker
        • 2,5 su bardağı su
        • Birkaç damla limon suyu

        Kemalpaşa Tatlısının Yapılışı

        1- Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alın, kaynatın.

        2- Kaynadıktan 10 dakika sonra limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

        3- Hamur için lor peynirini bir kaba alın ve çatalla iyice ezin.

        4- Yumurtayı ekleyip karıştırın.

        5- İrmik, un ve kabartma tozunu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

        6- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

        7- Yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

        8- Fırından çıkan sıcak tatlıları, ılık şerbete ekleyin.

        9- Şerbeti tamamen çekene kadar dinlendirin.

        Bu adımları takip ederek evde kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır sorusunun cevabını uygulamalı olarak öğrenmiş olursunuz. Doğru yöntem ve adımları takip ederek, hem doğal hem de lezzetli bir tatlı elde edebileceğinizi söyleyebiliriz.

        Evde Kemalpaşa Tatlısı Tarifi

        Başarılı bir evde kemalpaşa tatlısı tarifi için bazı püf noktalar oldukça önemlidir. Öncelikle lor peynirinin tuzsuz olması gerekir. Tuzlu peynir kullanımı tatlı dengesini bozabilir. Hamurun çok sert olmaması gerekir. Ele hafif yapışan ama şekil verilebilen bir kıvam idealdir. Eğer fazla un eklerseniz tatlı sert olabilir. Şerbetin çok koyu olmaması gerekir. Orta kıvamlı bir şerbet, tatlının içini güzelce dolduracaktır. Bu nedenle ölçülere dikkat edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Lezzetli ve başarılı bir evde kemalpaşa tatlısı tarifi için dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir;

        • Şerbet ılık, tatlı sıcak olmalıdır.
        • Hamuru fazla yoğurmayın.
        • Fırında üzeri iyice kızarmalıdır.
        • Şerbeti tamamen çekmeden servis etmeyin.

        Bu püf noktalar sayesinde kıvamı yerinde, dağılmayan ve tam ölçülü bir tatlı elde edebilirsiniz. Hazır ürünler yerine kendi hazırladığınız bir evde kemalpaşa tatlısı tarifi, katkı maddesi içermediği için çok daha güvenlidir. Ayrıca şeker oranını kontrol edebilir, daha dengeli bir tat yakalayabilirsiniz. Yani kısaca diyebiliriz ki evde kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır sorusu gözünüzü korkutmasın. Doğru malzemeler ve doğru teknikle, mutfağınızda profesyonel sonuçlar elde edebileceğinizi rahatlıkla belirtebiliriz. Kendiniz hazırlayacağınız doğal ve kolay kemalpaşa tatlısı ile sevdiklerinize şık ve lezzetli bir ikram sunabilirsiniz. Hem pratik hem de geleneksel bir tatlı arıyorsanız, evde kemalpaşa tatlısı tarifi tam size göre diyebiliriz.

